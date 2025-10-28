دور جدید مذاکرات آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان با میانجی‌گری ترکیه و قطر در استانبول در حالی با شکست پایان یافت که دو طرف یکدیگر را به عدم تعهد برای مهار گروه‌های شبه‌نظامی متهم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول برای برقراری آتش‌بسی درازمدت، بدون نتیجه به پایان رسید. دو منبع مطلع این خبر را روز سه‌شنبه اعلام کردند و آن را ضربه‌ای به صلح در منطقه پس از درگیری‌های مرگبار این ماه خواندند.

این مذاکات با هدف دستیابی به صلح پایدار بین دو همسایه جنوب آسیایی پس از کشته شدن ده‌ها نفر در مرز‌های مشترکشان — که شدیدترین خشونت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شد — برگزار شده بود.

منابع افغان و پاکستانی آگاه از این موضوع گفتند که طرفین هرچند در ۱۹ اکتبر به آتش‌بسی که در دوحه ترتیب داده شده بود، توافق کردند، اما در دور دوم مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول نتوانستند به نقطه مشترکی برسند و هر یک، طرف دیگر را مقصر شکست مذاکرات دانست.

یک منبع امنیتی پاکستانی گفت که طالبان تمایلی به متعهد شدن برای مهار طالبان پاکستان — یک گروه شبه‌نظامی جداگانه که با پاکستان مخالف است و اسلام‌آباد ادعا می‌کند با مصونیت در داخل افغانستان عمل می‌کند — نداشتند.

یک منبع افغان آشنا با مذاکرات گفت که این گفت‌و‌گو‌ها پس از «تبادل نظرات شدید» در مورد این مسئله به پایان رسید و افزود که طرف افغان گفت که کنترلی بر طالبان پاکستان که در هفته‌های اخیر به نیرو‌های پاکستانی حمله کرده‌اند، ندارد. این منابع به دلیل عدم مجوز برای صحبت عمومی، نخواستند نامشان فاش شود.

سخنگویان دولت طالبان در افغانستان و وزارت دفاع این کشور، و همچنین سخنگویان ارتش، وزارت دفاع و وزارت خارجه پاکستان، بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

درگیری‌های اکتبر پس از آن آغاز شد که پاکستان در این ماه، کابل، پایتخت افغانستان، و همچنین مناطق دیگر را هدف حملات هوایی قرار داد و رهبر طالبان پاکستان را نشانه گرفت. طالبان نیز با حملات به پست‌های نظامی پاکستان در طول مرز ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) پاسخ دادند.

شکست این مذاکرات که توجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را نیز به خود جلب کرده بود، می‌تواند آتش‌بس بین افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان دارای تسلیحات اتمی را تحت فشار قرار دهد.

وزیر دفاع پاکستان روز شنبه گفت که معتقد است افغانستان خواستار صلح است، اما شکست در رسیدن به توافق در استانبول به معنای «جنگ تمام‌عیار» خواهد بود.

نیروی نظامی پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که علیرغم آتش‌بس بین پاکستان و طالبان، درگیری‌های آخر هفته نزدیک مرز با افغانستان، منجر به کشته شدن پنج سرباز پاکستانی و ۲۵ شبه‌نظامی طالبان پاکستان شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: پاکستان و افغانستان ، درگیری مرزی
خبرهای مرتبط
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
جهان به سوی جنگ سرد جدید
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
آخرین اخبار
ترامپ و رئیس جمهور ازبکستان هفته آینده دیدار خواهند کرد
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل عمدا مانع جستجوی اجساد اسرای خود می‌شود
افغانستان: هر حمله پاکستان، درسی برای دیگران خواهد بود
لاوروف: هیچ مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو در جریان نیست
سقوط یک هواپیمای سبک در کنیا ۱۱ کشته برجای گذاشت
جستجوی اجساد اسرائیلی، نادیده گرفتن ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار!
سخنگوی حماس: پایبند آتش‌بس هستیم و بازیابی اجساد را تسریع می‌کنیم
واکنش کرملین به اعزام نیرو‌های خارجی به اوکراین: آنها را نابود می‌کنیم
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان
تشکیل ائتلاف ۲۰ کشور اروپایی برای تسهیل اخراج پناهجویان به افغانستان
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه
فاجعه در کشاورزی غزه؛ تولید زیتون ۹۲ درصد کاهش یافت
مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
السودانی: تعامل با ایران باید با احترام و مستقیم باشد
روسیه طرح مکرون برای اعزام ۲ هزار سرباز به اوکراین را فاش کرد
ترامپ: «دوست دارم» دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
آمادگی زلنسکی برای مذاکرات صلح هرجایی غیر از روسیه و بلاروس
سفر سرپرست وزارت بهداشت طالبان به عربستان برای توسعه همکاری‌های سلامت
شکست گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم