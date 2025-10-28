باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول برای برقراری آتشبسی درازمدت، بدون نتیجه به پایان رسید. دو منبع مطلع این خبر را روز سهشنبه اعلام کردند و آن را ضربهای به صلح در منطقه پس از درگیریهای مرگبار این ماه خواندند.
این مذاکات با هدف دستیابی به صلح پایدار بین دو همسایه جنوب آسیایی پس از کشته شدن دهها نفر در مرزهای مشترکشان — که شدیدترین خشونت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ محسوب میشد — برگزار شده بود.
منابع افغان و پاکستانی آگاه از این موضوع گفتند که طرفین هرچند در ۱۹ اکتبر به آتشبسی که در دوحه ترتیب داده شده بود، توافق کردند، اما در دور دوم مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول نتوانستند به نقطه مشترکی برسند و هر یک، طرف دیگر را مقصر شکست مذاکرات دانست.
یک منبع امنیتی پاکستانی گفت که طالبان تمایلی به متعهد شدن برای مهار طالبان پاکستان — یک گروه شبهنظامی جداگانه که با پاکستان مخالف است و اسلامآباد ادعا میکند با مصونیت در داخل افغانستان عمل میکند — نداشتند.
یک منبع افغان آشنا با مذاکرات گفت که این گفتوگوها پس از «تبادل نظرات شدید» در مورد این مسئله به پایان رسید و افزود که طرف افغان گفت که کنترلی بر طالبان پاکستان که در هفتههای اخیر به نیروهای پاکستانی حمله کردهاند، ندارد. این منابع به دلیل عدم مجوز برای صحبت عمومی، نخواستند نامشان فاش شود.
سخنگویان دولت طالبان در افغانستان و وزارت دفاع این کشور، و همچنین سخنگویان ارتش، وزارت دفاع و وزارت خارجه پاکستان، بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
درگیریهای اکتبر پس از آن آغاز شد که پاکستان در این ماه، کابل، پایتخت افغانستان، و همچنین مناطق دیگر را هدف حملات هوایی قرار داد و رهبر طالبان پاکستان را نشانه گرفت. طالبان نیز با حملات به پستهای نظامی پاکستان در طول مرز ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) پاسخ دادند.
شکست این مذاکرات که توجه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را نیز به خود جلب کرده بود، میتواند آتشبس بین افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان دارای تسلیحات اتمی را تحت فشار قرار دهد.
وزیر دفاع پاکستان روز شنبه گفت که معتقد است افغانستان خواستار صلح است، اما شکست در رسیدن به توافق در استانبول به معنای «جنگ تمامعیار» خواهد بود.
نیروی نظامی پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که علیرغم آتشبس بین پاکستان و طالبان، درگیریهای آخر هفته نزدیک مرز با افغانستان، منجر به کشته شدن پنج سرباز پاکستانی و ۲۵ شبهنظامی طالبان پاکستان شد.
منبع: رویترز