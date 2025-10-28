توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای خارجه و اطلاعات برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس تشکیل شد.

دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه

وی توضیح داد: در نشست با آقای عراقچی، سؤالات ۹ نفر از نمایندگان مطرح شد که بخش عمده آنها مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی، اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه و اولویت بخشی به ارتباط با کشور‌های همسایه بود. وزیر امورخارجه در پاسخ به سؤالات تأکید کرد که دیپلماسی اقتصادی در دستورکار وزارتخانه قرار دارد و این مجموعه نقش خود در حوزه اقتصادی، راهگشایی، تسهیل‌گری و رفع موانع را تعریف کرده است.

رضایی افزود: همچنین بیان شد که سیاست خارجی کشور با رویکرد اقتصادمحور تقویت شده و در همین راستا فعال کردن دیپلماسی استانی با هدف استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها در تعامل با همسایگان بوده است؛ بر‌ای اساس تاکنون دو همایش در شیراز و مشهد برگزار شده و دو همایش دیگر نیز تا پایان سال در شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور برگزار خواهد شد.

تدوین سند ملی دیپلماسی آب

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه همچنین از پیگیری دیپلماسی آب در این وزارتخانه و تدوین سند ملی دیپلماسی آب خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر در ۱۶ کشور وابستگان بازرگانی فعالیت دارند که توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت تعیین می‌شوند.

نماینده دشتستان اضافه کرد: عراقچی تاکید کرد که خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها نیز در دستور کار وزارتخانه بوده و ماموریت نخست وزارت امورخارجه، رفع تحریم‌ها تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی بوده و ماموریت دوم، بی‌اثر کردن آنها است.

رضایی با اشاره به سؤالات دیگر نمایندگان در خصوص دیپلماسی اقتصادی، ارتباط با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنها، بیان کرد: در ادامه نشست، بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار، علیرضا عباسی نماینده کرج، احمد مرادی نماینده بندرعباس و جهانگیری نماینده ارومیه سوالات‌شان را مطرح کردند که محبی‌نجم‌آبادی از پاسخ وزیر قانع شد، جهانگیری و عباسی مهلت بررسی بیشتری خواستند و مرادی از پاسخ وزیر قانع نشد.

درباره حضور بازرسان در ایران، طبق قانون مجلس رفتار می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: نقدعلی نماینده خمینی‌شهر نیز درباره اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت سؤالی را مطرح کرد که وزیر امور خارجه پاسخ داد و نقدعلی قانع شد. منوچهر متکی نماینده تهران درباره علت سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سوال کرد که وزیر خارجه در پاسخ اعلام کرد درباره حضور بازرسان در ایران، طبق قانون مجلس رفتار می‌شود و بر اساس تفسیر قانون، هرگونه درخواست دسترسی به مراکز هسته‌ای باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود؛ در این زمینه ممکن است اجازه داده شود و شاید هم اجازه داده نشود؛ همچنین این شورا نیز موضوع را به کمیته هسته‌ای تفویض کرده است.

در بازرسی‌ها هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است

رضایی اظهار کرد: وزیر امورخارجه همچنین در رابطه با علت موافقت با بازرسی‌های اخیر نیز بیان کرد که در این بازرسی‌ها هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است. تنها دو مورد دسترسی به نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و راکتور تحقیقاتی تهران که با سوخت ۲۰ درصد کار می‌کند و جهت تولید رادیودارو برای بیش از یک میلیون ایرانی انجام شده که این موارد نیز با تأیید سازمان انرژی اتمی و اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

وی افزود: طبق توضیحات وزیر خارجه، هیچ مجوز دیگری برای دسترسی به مراکز هسته‌ای صادر نشده است؛ در این راستا آقای متکی نیز با توجه به نمایندگی جمعی از نمایندگان مهلت خواست تا پس از مشورت، نظر نهایی خود در خصوص پاسخ وزیر را اعلام کند.

رضایی ادامه داد: در ادامه این نشست، سوال مالک شریعتی نماینده تهران در مورد نقش فردی به نام فرانچسکو در برجام و نقش دیپلمات‌های ایرانی در تهیه متن نهایی برجام مطرح کرد؛ وزیر امور خارجه در پاسخ گفت اسنپ‌بک ارتباطی با فرانچسکو نداشته و مذاکرات اصلی توسط گروه سیاسی انجام شد و ضمائم را دیگران مذاکره کردند؛ وی توضیح داد که ما نیز تاکید داشتیم که تحریم‌ها نباید تعلیق شود بلکه باید برداشته شود. آقای فرانچسکو فرد مذاکره کننده از طرف اتحادیه اروپا در موضوع تحریم بود و البته تأثیر فوق‌العاده‌ای در برجام، تحریم‌ها و متحوا نداشته است؛ شریعتی از پاسخ وزیر قانع نشد و سؤال به صحن علنی ارجاع شد.

قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا کرده، اما برجام خاتمه نیافته است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: احمد راستینه نماینده شهرکرد درباره علت عدم اعلام پایان توافق برجام سؤال کرد که وزیر امور خارجه در پاسخ گفت، جمع بندی آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا کرده، اما برجام خاتمه نیافته و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیم بگیرد؛ از آنجا که برجام غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته و از نظر شورای امنیت نیز معتبر است، جمع‌بندی شد که اعلام خروج نکنیم.

وی افزود: آقای عراقچی همچنین گفت سه کشور اروپایی، چین و روسیه از برجام خارج نشده‌اند و از سال ۱۳۹۹ ایران اجرای تمام تعهدات خود را متوقف کرده است در این میان باید گفت از آنجا که برخی بند‌های برجام به نفع ایران است، تصمیم گرفته شد عضو آن باقی بمانیم.

همکاری‌های ایران با چین و روسیه در چارچوب توافق‌های بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله است

وی بیان کرد: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که همکاری‌های ایران با چین و روسیه در چارچوب توافق‌های بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله است و همکاری‌ها در سطح خوبی ادامه دارد؛ در نهایت نماینده شهرکرد از پاسخ وزیر قانع شد.

نماینده دشتستان با اشاره به سوالات دیگر نمایندگان، بیان کرد: حسین‌پور نماینده پیرانشهر نیز درباره پیگیری اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص جنایات رژیم بعث صدام در سردشت و پیگیری حقوقی آن در محاکم بین‌المللی سوال کرد که از پاسخ و توضیحات وزیر قانع نشد.

رضایی خاطرنشان کرد: از مجموع سؤالات مطرح‌شده، آقایان نجم‌آبادی، نقدعلی و راستینه هفشجانی از پاسخ‌های وزیر قانع شدند، آقایان مرادی، حسین‌پور و شریعتی نیاسر قانع نشدند و آقایان عباسی و متکی و خانم جهانگیری خواستار مهلت برای بررسی بیشتر شدند.

سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به طرح سوال از وزیر اطلاعات گفت: حمید رسائی و حسین صمصامی نمایندگان تهران سوالات خود را مطرح کردند و از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند. علیرضا عباسی، نماینده کرج، نیز به وزیر مهلت داد تا در بازه زمانی مشخصی بررسی بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: احمد بیگدلی نماینده خدابنده نیز از دیگر نمایندگانی بود که سوال خود را مطرح کرد و از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شد.