جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری همه عوامل شهادت شهید «محمدعلی پیواسته» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار علیرضا دلیری در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «محمدعلی پیواسته» اظهار داشت: چهارم آبان‌ماه عوامل گشتی پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان زهک با قاچاقچیان مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حوالی دهستان «خمک» درگیر شدند که پیرو این درگیری استوار «محمدعلی پیواسته» به شهادت رسید.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در ادامه این درگیری اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی انتظامی اجرا شد که به دنبال آن با تعقیبی که انجام شد هر چهار نفر عامل تیرانداز دستگیر شدند و امروز در چنگال عدالت هستند و ان‌شالله به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۶ باند قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان منهدم شده و ۴۴۸ قاچاقچی مواد مخدر و بیش از دو هزار و ۴۳۰ خرده‌فروش مواد نیز دستگیر شده‌اند.

منبع فراجا

طلایی‌ترین سواحل ایران در گرم‌ترین نقطه کشور؛ مکران مقصد محبوب فصول سرد
