محمدبیگی گفت: مجله مردمی «ساعت ۱۹» اولین مجله مردمی تلویزیونی است که فقط به فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا محمدبیگی، تهیه‌کننده تلویزیون در شبکه خبر درباره ساختار برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق گفت: مجله مردمی «ساعت ۱۹» اولین مجله مردمی تلویزیونی است که فقط به فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی می‌پردازد. در کل، این برنامه اخبار مردم را منتشر می‌کند. مثلاً در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گروه‌های مردمی و جهادی پای کار ایستادند و همبستگی و اتحاد را نشان دادند. ما در این مجله مجموعه‌ای از خبرنگاران افتخاری و مردمی در سراسر کشور را تشکیل دادیم، که در طول روز خبرنگاران اخبار را به ما منتقل می‌کنند و می‌گویند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. ما هم اخباری که ویژه‌تر باشد، انتخاب می‌کنیم و آن را پوشش می‌دهیم. بعد درباره آن اخبار ارتباط زنده می‌رویم و به عنوان مهمان حضوری از آنها دعوت به مصاحبه می‌کنیم.

محمدبیگی در پاسخ به این سوال که وجه غالب برنامه بیشتر اطلاع‌رسانی و نمایش دستاوردهاست، یا مطالبه‌گری هم محسوب می‌شود؟ گفت: این مجله هم نمایش و پوشش فعالیت‌هاست، هم به مطالبه‌گری بر حسب نیاز می‌پردازد. ما تیم تحریریه داریم که آن تیم بر حسب نیاز موضوع به سراغ مطالبه‌گری می‌رود. 

این تهیه‌کننده به بخش‌های مختلف برنامه اشاره کرد و گفت: این بخش‌ها شامل گفت‌و‌گو با خبرنگاران، گفت‌و‌گو با فعالین جهادی در استان‌ها، مطالبه‌گری، روایت جدید از کار‌های صورت گرفته، گزارش روز و... است. چینش کنداکتور به این صورت است که بخش ابتدایی برنامه پوشش اخبار و بخش انتهایی آن میز مطالبه یا روایت‌های متفاوت از جهادگران است.

برچسب ها: شبکه افق سیما ، گروه های مردمی ، شبکه خبر
خبرهای مرتبط
«حیدرا»؛ روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا
«خط اول» به دومین فصل خود رسید
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قربانی جدید پرونده پژمان جمشیدی
ساره رشیدی: بازی در سریال «پسران هور» برایم خاص بود + فیلم
شبکه‌های اجتماعی قاضی می‌شوند؛ نگاهی به پرونده‌های جنجالی سلبریتی‌ها
«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها شد
اکران فیلم‌های منتخب جشنواره «پنج» از ۱۰ آبان در موزه سینما
پوشش فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی در برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق
بازدید مدیران شبکه نسیم از پشت صحنه سری جدید «چهل تیکه»
سری فیلم‌های ضداستکباری در جدول پخش شبکه نمایش
آخرین اخبار
سری فیلم‌های ضداستکباری در جدول پخش شبکه نمایش
بازدید مدیران شبکه نسیم از پشت صحنه سری جدید «چهل تیکه»
شبکه‌های اجتماعی قاضی می‌شوند؛ نگاهی به پرونده‌های جنجالی سلبریتی‌ها
«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها شد
قربانی جدید پرونده پژمان جمشیدی
پوشش فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی در برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق
اکران فیلم‌های منتخب جشنواره «پنج» از ۱۰ آبان در موزه سینما
ساره رشیدی: بازی در سریال «پسران هور» برایم خاص بود + فیلم
ویژگی منحصر‌به‌فرد حضرت زینب (س) + فیلم
برنامه‌ریزی برای تولید سریال درباره چند چهره سرشناس معاصر
آینده اقتصاد گردشگری ایران دریامحور است