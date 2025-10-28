باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا محمدبیگی، تهیه‌کننده تلویزیون در شبکه خبر درباره ساختار برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق گفت: مجله مردمی «ساعت ۱۹» اولین مجله مردمی تلویزیونی است که فقط به فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی می‌پردازد. در کل، این برنامه اخبار مردم را منتشر می‌کند. مثلاً در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گروه‌های مردمی و جهادی پای کار ایستادند و همبستگی و اتحاد را نشان دادند. ما در این مجله مجموعه‌ای از خبرنگاران افتخاری و مردمی در سراسر کشور را تشکیل دادیم، که در طول روز خبرنگاران اخبار را به ما منتقل می‌کنند و می‌گویند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. ما هم اخباری که ویژه‌تر باشد، انتخاب می‌کنیم و آن را پوشش می‌دهیم. بعد درباره آن اخبار ارتباط زنده می‌رویم و به عنوان مهمان حضوری از آنها دعوت به مصاحبه می‌کنیم.

محمدبیگی در پاسخ به این سوال که وجه غالب برنامه بیشتر اطلاع‌رسانی و نمایش دستاوردهاست، یا مطالبه‌گری هم محسوب می‌شود؟ گفت: این مجله هم نمایش و پوشش فعالیت‌هاست، هم به مطالبه‌گری بر حسب نیاز می‌پردازد. ما تیم تحریریه داریم که آن تیم بر حسب نیاز موضوع به سراغ مطالبه‌گری می‌رود.

این تهیه‌کننده به بخش‌های مختلف برنامه اشاره کرد و گفت: این بخش‌ها شامل گفت‌و‌گو با خبرنگاران، گفت‌و‌گو با فعالین جهادی در استان‌ها، مطالبه‌گری، روایت جدید از کار‌های صورت گرفته، گزارش روز و... است. چینش کنداکتور به این صورت است که بخش ابتدایی برنامه پوشش اخبار و بخش انتهایی آن میز مطالبه یا روایت‌های متفاوت از جهادگران است.