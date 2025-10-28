کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس ثبت می‌شود که ۵۰ درصد آمار صدور کد رهگیری را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه ساخت و ساز مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر اجرای این سامانه می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند و این سامانه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود و تقویت بازار اجاره مسکن و در طی ماه‌های اخیر بازار خرید و فروش مسکن شود.

بر اساس این گزارش، سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها در این بازار شود و از طرف دیگر با توجه به آنکه ثبت قرارداد در این سامانه رایگان است می‌تواند بازار را به سمت رونق و در نهایت تثبیت هدایت کند و خیال حدود ۲ میلیون مستأجر را راحت کند.

در همین راستا مسعود صالحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس با هدف شفافیت، تسهیل امور، حذف هزینه‌های گزاف مشاور املاک، کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره و دستیابی به آمار راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه توانسته قیمت اجاره را در برخی مناطق تثبیت کند و مانع افزایش‌های شدید تابستانی شده است، افزود: این سامانه امکان صدور رایگان کد رهگیری را فراهم کرده است. پیش از این، مستأجران مجبور بودند مبالغ قابل توجهی حدود ۵ میلیون تومان در هر قرارداد به مشاوران املاک بپردازند. این صرفه‌جویی یک کمک مالی غیرمستقیم به مستأجران محسوب می‌شود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق این سامانه ثبت می‌شود که ۵۰ درصد آمار صدور کد رهگیری را افزایش داده است، این سامانه آمار بسیار خوبی از املاک کشور فراهم کرده و اطلاعات مفیدی مانند تعداد مستأجران و هزینه‌های مربوط به اجاره را برای سیاست‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد.

او یادآور شد: برخی مشاوران املاک نگرانند که به دلیل عدم اصولی بودن قراردادهای ثبت شده توسط سامانه، احتمال ایجاد پرونده‌های حقوقی در آینده زیاد باشد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیر خام گران شد
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
آخرین اخبار
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
نظام جدید قیمت‌گذاری گاز اعلام شد
ترخیص بخشی از نهاده‌های دامی از ۷ مهر ماه
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیر خام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند