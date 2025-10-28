باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه خودنویس یکی از مهمترین سامانهها در حوزه ساخت و ساز مسکن به شمار میرود که در حال حاضر اجرای این سامانه میتواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند و این سامانه میتواند زمینهساز بهبود و تقویت بازار اجاره مسکن و در طی ماههای اخیر بازار خرید و فروش مسکن شود.
بر اساس این گزارش، سامانه خودنویس یکی از مهمترین سامانههایی است که میتواند زمینهساز برنامهریزی و از سوی دیگر کاهش هزینهها در این بازار شود و از طرف دیگر با توجه به آنکه ثبت قرارداد در این سامانه رایگان است میتواند بازار را به سمت رونق و در نهایت تثبیت هدایت کند و خیال حدود ۲ میلیون مستأجر را راحت کند.
در همین راستا مسعود صالحی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس با هدف شفافیت، تسهیل امور، حذف هزینههای گزاف مشاور املاک، کنترل نرخها در بازار اجاره و دستیابی به آمار راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه این سامانه توانسته قیمت اجاره را در برخی مناطق تثبیت کند و مانع افزایشهای شدید تابستانی شده است، افزود: این سامانه امکان صدور رایگان کد رهگیری را فراهم کرده است. پیش از این، مستأجران مجبور بودند مبالغ قابل توجهی حدود ۵ میلیون تومان در هر قرارداد به مشاوران املاک بپردازند. این صرفهجویی یک کمک مالی غیرمستقیم به مستأجران محسوب میشود.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق این سامانه ثبت میشود که ۵۰ درصد آمار صدور کد رهگیری را افزایش داده است، این سامانه آمار بسیار خوبی از املاک کشور فراهم کرده و اطلاعات مفیدی مانند تعداد مستأجران و هزینههای مربوط به اجاره را برای سیاستگذاری در اختیار دولت قرار میدهد.
او یادآور شد: برخی مشاوران املاک نگرانند که به دلیل عدم اصولی بودن قراردادهای ثبت شده توسط سامانه، احتمال ایجاد پروندههای حقوقی در آینده زیاد باشد.