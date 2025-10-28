باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی، درباره ثبت رکورد جدید در ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا دوم آبان‌، در مجموع ۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون لیتر سوخت مایع مفید (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در نیروگاه‌ها ذخیره شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال، ۷۴ درصد افزایش یافته و رکوردی تازه در این حوزه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه مقدار ذخیره نفت‌گاز نیروگاهی در بازه زمانی اول فروردین تا دوم آبان امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۱۲۵ درصدی، بیش از ۲ برابر شده است، افزود: همچنین هم‌اکنون وضع ذخیره‌سازی مخازن به‌گونه‌ای است که بسیاری از نیروگاه‌ها دیگر فضای خالی برای ذخیره‌سازی بیشتر ندارند و تنها در صورت وجود مخازن خالی، امکان تخلیه و ذخیره‌سازی بیشتر سوخت مایع فراهم خواهد بود. افزون بر افزایش قابل‌توجه ذخایر سوخت نیروگاهی، مقدار پرشدگی انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح نتایج حاصل از مدیریت مصرف در بخش‌های غیرنیروگاهی گفت: در ۶ ماه نخست امسال، مصرف نفت‌گاز در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته، این در حالی است که در صورت عدم اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و ادامه روند سال‌های گذشته، قطعاً شاهد افزایش قابل‌توجه مصرف در این بخش‌ها بودیم.

ویس‌کرمی، کنترل مصرف در بخش حمل‌ونقل از طریق ساماندهی صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، سازمان راهداری و شهرداری‌ها را از اصلی‌ترین عوامل کاهش ۶۰۰ میلیون لیتری نفت‌گاز دانست.

طبق اعلام وزارت نفت، وی اظهار کرد: برخلاف کاهش مصرف نفت‌گاز غیرنیروگاهی در کشور، روند مصرف بنزین همچنان صعودی است، به‌گونه‌ای که مهر امسال به‌صورت میانگین، روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال با میانگین روزانه ۱۲۶ میلیون لیتر، حدود ۶.۵ درصد افزایش مصرف داشته است.