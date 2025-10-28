مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: وضعیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از آنها دیگر ظرفیت خالی برای ذخیره‌سازی بیشتر ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی، درباره ثبت رکورد جدید در ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا دوم آبان‌، در مجموع ۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون لیتر سوخت مایع مفید (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در نیروگاه‌ها ذخیره شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال، ۷۴ درصد افزایش یافته و رکوردی تازه در این حوزه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه مقدار ذخیره نفت‌گاز نیروگاهی در بازه زمانی اول فروردین تا دوم آبان امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۱۲۵ درصدی، بیش از ۲ برابر شده است، افزود: همچنین هم‌اکنون وضع ذخیره‌سازی مخازن به‌گونه‌ای است که بسیاری از نیروگاه‌ها دیگر فضای خالی برای ذخیره‌سازی بیشتر ندارند و تنها در صورت وجود مخازن خالی، امکان تخلیه و ذخیره‌سازی بیشتر سوخت مایع فراهم خواهد بود. افزون بر افزایش قابل‌توجه ذخایر سوخت نیروگاهی، مقدار پرشدگی انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح نتایج حاصل از مدیریت مصرف در بخش‌های غیرنیروگاهی گفت: در ۶ ماه نخست امسال، مصرف نفت‌گاز در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته، این در حالی است که در صورت عدم اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و ادامه روند سال‌های گذشته، قطعاً شاهد افزایش قابل‌توجه مصرف در این بخش‌ها بودیم.

ویس‌کرمی، کنترل مصرف در بخش حمل‌ونقل از طریق ساماندهی صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، سازمان راهداری و شهرداری‌ها را از اصلی‌ترین عوامل کاهش ۶۰۰ میلیون لیتری نفت‌گاز دانست.

طبق اعلام وزارت نفت، وی اظهار کرد: برخلاف کاهش مصرف نفت‌گاز غیرنیروگاهی در کشور، روند مصرف بنزین همچنان صعودی است، به‌گونه‌ای که مهر امسال به‌صورت میانگین، روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال با میانگین روزانه ۱۲۶ میلیون لیتر، حدود ۶.۵ درصد افزایش مصرف داشته است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: تولید سوخت ، سوخت نیروگاهی
خبرهای مرتبط
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیر خام گران شد
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
آخرین اخبار
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
نظام جدید قیمت‌گذاری گاز اعلام شد
ترخیص بخشی از نهاده‌های دامی از ۷ مهر ماه
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیر خام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند