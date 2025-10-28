سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از اجرای طرح حذف محدودیت سقف بیمه تکمیلی، افزایش سهم سفر‌های یارانه‌ای و ارائه بسته‌های جدید رفاهی و معیشتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در نشست صمیمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جمعی از رؤسا و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش، با تشریح آخرین اقدامات صندوق در حوزه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و مشارکت بازنشستگان در تصمیم‌سازی‌ها، از اجرای طرح حذف محدودیت سقف بیمه تکمیلی، افزایش سهم سفر‌های یارانه‌ای و ارائه بسته‌های جدید رفاهی و معیشتی خبر داد.

علاءالدین ازوجی در این نشست با اشاره به نقش ارزشمند فرهنگیان بازنشسته در نظام آموزشی کشور، گفت: با هماهنگی انجام‌شده با شرکت بیمه‌گر بیمه تکمیلی، از امروز تمامی پرداخت‌ها و ثبت اسناد بیمه تکمیلی به‌صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری بازنشستگان به شعب نیست.

وی افزود: سامانه داناپ شرکت بیمه دانا به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شده که تمامی فاکتور‌ها بدون محدودیت سقف هزینه قابل بارگذاری است و پرداخت‌ها به‌صورت خودکار انجام خواهد شد.
ازوجی با اشاره به اینکه با حذف محدودیت پنج‌میلیون‌تومانی از این سامانه، هر میزان هزینه درمانی که بازنشستگان در سامانه بارگذاری کنند، توسط بیمه‌گر بررسی و پرداخت می‌شود، گفت: هدف از این اقدام کاهش تردد بازنشستگان عزیز و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین درباره توسعه خدمات در خانه‌های امید نیز اظهار کرد: اکنون ۵۹ خانه امید فعال در کشور داریم، اما برای تبدیل آنها به مراکز واقعی خدمات بازنشستگی، لازم است بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایشان به خدمات آموزشی، سلامت، ورزشی و الکترونیکی اختصاص یابد. در این مسیر از تجربه استان‌های موفق مانند اصفهان و کرمانشاه بهره خواهیم گرفت تا این مراکز به هاب خدمت رسانی به بازنشستگان تبدیل شوند.

وی از آغاز طرح فراگیر آموزش سبک زندگی بازنشستگی و سالمندی از زمستان امسال خبر داد و گفت: با همکاری سازمان‌های تخصصی، آموزش‌های لازم در زمینه سبک زندگی سالم، مهارت‌های روانی و اجتماعی و پیشگیری از انزوا برای بازنشستگان سراسر کشور اجرا خواهد شد که برنامه‌ها و جزئیات آن اطلاع رسانی می‌شود.

ازوجی درباره برنامه‌های رفاهی و سفر‌های بازنشستگان نیز تصریح کرد: با رفع محدودیت قرارداد پیشین گردشگری، بازنشستگان می‌توانند مجدداً با یارانه ۵۰ درصدی در قالب سفر‌های خانوادگی از امکانات هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی استفاده کنند. هدف این است که شمار بازنشستگان بهره‌مند از این طرح از ۱۵۰ هزار نفر فعلی به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه بسته رفاهی جدید در حال تدوین است یادآور شد: یکی مربوط به افزایش قدرت خرید از طریق طرح‌های تخفیفی و وام‌های کم‌بهره، و دیگری بسته تفریحی و رفاهی که در آن تخفیف‌ها و یارانه سفر پیش‌بینی شده است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تداوم پرداخت وام‌های ضروری و ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز گفت: تا پایان امسال، ۳۵۰ هزار نفر از بازنشستگان وام ۴ درصدی از بانک صادرات دریافت می‌کنند و بانک رفاه نیز برای افزایش ظرفیت پرداخت‌ها اعلام آمادگی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بازنشستگان در تصمیم‌سازی و فعالیت‌های اقتصادی صندوق گفت: سه نفر از کل کشور براساس انتخاب کانون‌های بازنشستگی معرفی می‌شوند، تا در قالب هیأت مشاوران مدیریتی به مدیرعامل صندوق در تصمیم‌گیری‌ها مشورت دهند. اگر قانون اجازه دهد، نماینده‌ای نیز به‌عنوان عضو ناظر در هیأت نظارت معرفی خواهد شد تا فرآیند‌ها شفاف‌تر و مشارکتی‌تر شود.

ازوجی در پایان، استفاده از ظرفیت بازنشستگان متخصص در حوزه‌های فنی، مشاوره‌ای و اجرایی را یکی از محور‌های جدید فعالیت صندوق دانست و گفت: برخی بازنشستگان دارای مهارت‌های تخصصی هستند که می‌توانند در قالب پروژه‌های مشاوره‌ای یا پیمانکاری با صندوق همکاری کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد درآمد برای آنان، به ارتقای بهره‌وری صندوق نیز کمک خواهد کرد.

در این نشست، هریک از نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و مسائل مهم بازنشستگان کشوری پرداختند.

افزایش کارآمدی بیمه تکمیلی و چاره اندیشی برای اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم، چاره اندیشی برای افزایش حقوق ۶۰۰ هزار بازنشسته غیر از آموزش و پرورش و وزارت بهداشت که در متناسب سازی مشمول افزایش نشدند، ایجاد نظام بیمه‌ای یکپارچه به جای استفاده از بیمه پایه، تکمیلی و اکمل و سایر شکل‌های بیمه‌ای، مشارکت فعال بازنشستگان به صورت افتخاری در شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی، احیای دوباره یارانه سفر و مشارکت کانون‌های بازنشستگی در این حوزه، تکریم واقعی بازنشستگان توسط سازمان‌ها و مسئولان کشور به جای تکریم زبانی و تعارفات معمول، اختصاص بودجه و امکانات به خانه‌های امید و توسعه فعالیت‌های این مرکز در استان‌ها، توجه به ثبات مدیریتی در صندوق بازنشستگی و مدیریت‌های استانی، استفاده از نظر و رأی بازنشستگان در سیاست گذاری‌ها و امور اجرایی و خدمات ارائه شده، پرداخت وام ازدواج فرزندان به فرزندان دوم به بعد، توجه به استان‌های کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان در حوزه معیشت و اشتغال، بهبود و اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به افزایش جمعیت بازنشستگان و کمبود نیروی انسانی صندوق برای خدمت‌رسانی و پاسخگویی بخشی از مطالبات و مسائل مطرح شده در این نشست بود.

برچسب ها: وزیر کار ، بیمه تکمیلی
