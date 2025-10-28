باشگاه خبرنگاران جوان- نشست خبری "همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران" با بررسی و تبیین چالش‌های نظام سلامت روان شهر تهران، صبح امروز با حضور سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ و رئیس همایش، حمید صاحب رئیس کمیته داوری همایش و مدیرکل سلامت شهرداری تهران، محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، محمدرضا کارچی دبیر همایش و مهدی بصیری رئیس کمیته اجرایی همایش و معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶ برگزار شد.

حمید صاحب در ابتدای این نشست اظهار کرد: انسان بر اساس متون فلسفی موجودی است کاملا واحد و مجرد که بدن او فرع و بخش نازله اوست. اصل او نفس اوست که شئون های مختلف دارد. در یک شان احساسات و کنش و تصمیم گیری را مدیریت می کند. بخش های مادی و مجرد انسان نیاز به مراقبت دارند و این مراقبت باید توسط خود افراد انجام شود. افراد باید توانمندی کسب کنند تا این مراقبت را انجام دهند.

وی افزود: نهادها، مسئول آموزش و کنش گری افراد هستند و در نگاه سلبی ما به عنوان نهاد فرهنگی مسئول ناآگاهی و نخواستن ها و نتوانستن های مردم هستیم. شهرداری وظیفه دارد مردم را توانمند کند و با مردمی کردن امر، مشارکت شان را در امر خودمراقبتی و مراقبت از محله و شهر جلب کند و با سازماندهی و پشتیبانی این کار دنبال کند.

همچنین محمد حاتمی در ادامه این نشست گفت: برای اینکه شهروندان سالم داشته‌ باشیم باید ببینیم به چه مولفه هایی لازم داریم و یکی از بخش های این موضوع سازمان روانشناسی است که مسئول آرامبخشی جامعه است. مولفه اصلی موضوع سلامت شهروندان سلامت روان است. وقتی فرد دچار بحران است در تصمیم گیری دچار مشکل می شود و ما اعتقاد داریم که بسیاری از مشکلاتی که تجربه می شود ناشی از آسیب های روانی است که در حال رشد و نزدیک شدن به بحران است. زیربنای سلامت اجتماعی مساله سلامت روان است که با پیشگیری ها می توان نرخ آسیب های این موضوع را کاهش داد.

وی با بیان اینکه باید از شهرداری تهران تشکر کنیم که بر اساس یک مسئولیت اجتماعی، همه توان خود را برای آرامش جامعه به کار گرفت، ادامه داد: با شهرداری تهران به‌این جمع بندی رسیدیم که روانشناسان را ساماندهی کنیم تا در مواقع بحران دنبال روانشناس نگردیم و دبیرخانه مداخله در بحران ایجاد کنیم و در مواقعی که شهرداری نیاز دارد از آن‌ها استفاده کنیم. حدود ۴۵۰ نفر در این کار آموزش دیدند و ساماندهی شدند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عنوان کرد: تلاش ما این است که پلن های ارتقای سلامت روان را در بخش های مختلف در این همایش به بحث بگذاریم تا سطح سلامت روان و خود مراقبتی از درون این همایش استخراج شود تا به عنوان یک مدل و الگو به مناطق دیگر گسترش دهیم و در واقع در بخش سلامت روان به مردم خدمت رسانی کنیم.

در ادامه سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ گفت: با توجه به ضرورت پرداختن به سلامت روان شهروندان در شهر تهران، شهرداری به عنوان نهاد خدماتی و اجتماعی در این حوزه فعال شد و در کنار نهادهای مرتبط قرار گرفت و در این همایش به این موضوع پرداخته خواهد شد. هدف این است که یک رویکرد علمی را در شهر تهران براساس ظرفیت های موجود در شهر و منطقه ۶ دنبال و ایجاد کنیم و از ظرفیت علمی دانشگاه ها و نهادهای مرتبط استفاده کردیم و امیدواریم این همایش به بحث های سلامت روان، اخلاق ها و ارزش‌ها، سبک زندگی و تاب آوری اجتماعی شهر کمک کند.

محمدرضاکارچی دبیر این همایش نیز در این نشست بیان کرد: این همایش با عنوان توسعه سلامت اجتماعی و تایید بر سلامت روان در ۶ محور تخصصی "تاب آوری در بحران ها و پسا بحران ها از آسیب تا سازندگی"، "بحث خانواده گروه های خاص، اقشار آسیب پذیر و پرورش شهروندان متعالی"،" توان افزایی و پایدار سازی نفش دانشگاه ها و سایر نهادهای فعال این حوزه"، "شهر هوشمند، تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی در سلامت روان"، "اخلاق، ارزش‌های اجتماعی، امید و سبک زندگی سالم" و "شهر انسان‌محور، نقش کالبد شهری و مدیریت شهری در سلامت اجتماعی" برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه، دستگاه های دولتی و شهرداری تهران را مکلف کرده به ارتقای سلامت روان شهروندان و روز هشتم آبان و در روز پدافند غیرعامل که سلامت اجتماعی یکی از بخش های پدافند عیرعامل است این همایش در برج میلاد و با حضور احتمالی رییس جمهور و شهردار تهران و چند تن از وزرا برگزار خواهد شد.