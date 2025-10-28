سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید تخصیص سه و نیم میلیارد یورو از کالاهای اساسی را برای حوزه سلامت داشتیم، اما کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره جلسه این کمیسیون با معاون ارزی بانک مرکزی و شرکت نیکو در بعدازظهر امروز گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که متأسفانه درک درستی درخصوص اهمیت ارز در حوزه سلامت هنوز ایجاد نشده و این باعث شده که ما به‌موقع تخصیص و تأمین را انجام ندیم. تخصیص ارز با بانک مرکزی است، اما تأمین هم به عهده بانک مرکزی است و شرکت نیکو باید یکی از این وظایف اصلی را در حوزه تأمین ارز انجام دهد که متأسفانه در حوزه تأمین ارز ما شاهد تعلل هستیم.

نماینده مردم قائنات در مجلس اظهار کرد: سؤالی که امروز کمیسیون بهداشت و درمان برای آخرین بار با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و شرکت نیکو مطرح خواهد کرد، این است که آیا مهم‌تر از امنیت و سلامت، موضوع دیگری برای مردم وجود دارد؟ و بعد از آن حتی غذا قرار می‌گیرد.

اسحاقی تصریح کرد: ما تخصیص سه و نیم میلیارد یورو از کالاهای اساسی را برای بحث حوزه سلامت در نظر گرفتیم، اما امروز که شش‌ماهه‌ اول سال را تمام کردیم، متأسفانه کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز داشتیم. این باعث شده که به‌موقع دارو، حتی واکسن و همچنین تجهیزات پزشکی که می‌تواند کمک زیادی به کاهش هزینه‌های درمان کند، تأمین نشود و در نتیجه درمان برای بعضی از بیماران ما ناقص انجام شود و این مسئله منتهی خواهد شد به مرگ‌ومیرهایی که علت آن تعلل و همچنین افزایش هزینه‌های درمان است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در نتیجه، اگر جلسه‌ امروز به نتیجه‌ صحیح نرسد و آینده دشوارتر دیده شود، قطعاً کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به تخصیص و تأمین ارز در حوزه سلامت از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده خواهد کرد و اشخاصی که استنکاف از قانون داشتند و باعث وضعیت موجود در حوزه سلامت شدند را پس از رأی‌گیری در صحن علنی، به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.

