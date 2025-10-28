فوق تخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی گفت: تشخیص من برق گرفتگی نیست و همان روز اول هم که مدارک را از نزدیک دیدم، متوجه شدم که یک ضایعه عروقی در مغز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته و پس از دریافت مجوز رسمی کمیسیون پزشکی، صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان با نخستین پرواز از قطر به تهران منتقل شد. این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.

فوق تخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات درباره این روند، اظهار داشت: در طول ۱۰ روز اخیر که این اتفاق شروع شد به دنبال یک افت هوشیاری در صابر و بعد در واقع آپنا و مشکلاتی قلبی که پیش آمد، در واقع یک حادثه قلبی شدیدی اتفاق افتاد.

دکتر رضا جباری که به عنوان نماینده فدراسیون والیبال به قطر اعزام شد و با صابر به کشور بازگشت، درباره خبر‌های اولیه مبنی بر برق گرفتگی، گفت: تشخیص من برق گرفتگی نیست و همان روز اولی هم که مدارک را از نزدیک دیدم متوجه شدم که یک ضایعه عروقی در مغز است. به هر حال درمان‌ها انجام شد و تا زمانی که من ویزیت کردم، سطح هوشیاری که الان دارد در مدارک ثبت شده بود یعنی در واقع با همان وضعیت بوده است.

وی درباره ادامه درمان این ملی‌پوش گفت: با توجه به اینکه بیش از یک هفته است که هوشیاری در این سطح قرار دارد، یک سری تمهیدات و درمان‌هایی در نظر داریم و برخلاف اینکه قطری‌ها اعلام کرده بودند ممکن است اتفاقات بدتری بیافتد، به یک سری از مسائل امیدواریم. البته به معنای بهبودی کامل نیست.

این جراح مغز و اعصاب، درباره اتفاقات و اقدامات اولیه بروز این حادثه گفت: ظرف ۱۰ تا ۱۲ دقیقه اورژانس رسیده است از زمانی که اطلاع دادند. فکر می‌کنم از نظر زمان ری اکشن سریع داشتند و بعد اورژانس دوم هم رسیده و عملیات احیا شروع شده است. مرحله اول در بیست و پنج دقیقه اتفاق افتاده و صابر به بیمارستان منتقل شده است. در همان ساعت اول مجددا نیاز به ۱۲ دقیقه احیای قلبی پیدا می‌کند و دیگر حمله قلبی اتفاق نیافتده است.

وی با اشاره به درخواست خانواده صابر کاظمی، گفت: اگر اجازه دهید با توجه به درخواست خانواده اطلاعات بیشتری ندهیم و همه برای بهبودی او دعا کنیم. جا دارد از پیگیری‌های میلاد تقوی رییس فدراسیون والیبال تشکر کنم که مقدمات این کار را انجام داد. فدراسیون والیبال چیزی کم نگذاشته و همین جا از وزیر بهداشت قطر که محبت کردند و سنگ تمام گذاشتند نیز تشکر ویژه دارم.

خدایا شفای عاجل عنایت بفرما.
