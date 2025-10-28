باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد کییف در صورت پایان دادن به جنگ، آماده انجام مذاکرات صلح در هر مکانی به جز روسیه و بلاروس است، اما تأکید کرد نیروهای اوکراینی در میدان نبرد «هیچ گامی به عقب برنمیدارند» تا قلمرویی را واگذار کنند.
زلنسکی در اظهاراتی که روز سهشنبه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، از قانونگذاران آمریکایی خواست تحریمهای سختتری علیه روسیه تصویب کنند و گفت اوکراین برای دو تا سه سال آینده به تأمین مالی پایدار از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت.
پیشتر، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبهای با آکسیوس که روز یکشنبه انجام و روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که کشورش و متحدانش بر روی طرحی برای آتشبس با روسیه «در هفته یا ده روز آینده» کار خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه