باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام شهسواری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: راهپیمایی از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان آغاز خواهد شد.
وی افزود: روز سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد مهم و سرنوشتساز -تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان بیپناه در سال ۱۳۵۷ روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: بر این اساس با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و توجه ویژه به ایّام دههی اول فاطمیه و تمسک به آموزههای آن حضرت در استکبارستیزی و ظلمستیزی، در صدد هستیم تا مراسم این روز را به صورت باشکوه و اثرگذار برگزار کنیم.
منبع: تبلیغات اسلامی قزوین