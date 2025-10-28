رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان‌ماه امسال از میدان میر عماد به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام شهسواری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: راهپیمایی از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان آغاز خواهد شد.

وی افزود: روز سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز -تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان بی‌پناه در سال ۱۳۵۷ روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: بر این اساس با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و توجه ویژه به ایّام دهه‌ی اول فاطمیه و تمسک به آموزه‌های آن حضرت در استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی، در صدد هستیم تا مراسم این روز را به صورت باشکوه و اثرگذار برگزار کنیم.

منبع: تبلیغات اسلامی قزوین

برچسب ها: مسیر راهپیمایی ، تبلیغات اسلامی ، 13 آبان
اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین
