رئیس جمهور آمریکا در پایگاه این کشور در خاک ژاپن اعلام کرد که به زودی تسلیحات جدید به توکیو تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز سهشنبه در سخنانی از پایگاه دریاییاین کشور در یوکوسوکا ژاپن اعلام کرد که اولین محموله موشکهای نسل پنجم جنگندههای اف-۳۵ را این هفته به ژاپن تحویل خواهد داد.
سانای تاکایچی، نخست وزیر جدید ژاپن که درست کنار ترامپ ایستاده بود، از این شنیدن این خبر هیجانزده و مقابل پخش زنده و هزاران سرباز آمریکایی بالا و پایین پرید و سپس پشت بلندگو رفته و از ترامپ تشکر کرد.
ترامپ پیش از رفتن به پایگاه آمریکا در ژاپن، طی دیدار با تاکایچی گفت: من همیشه عشق و احترام عمیقی به ژاپن داشتهام و میخواهم بگویم که این رابطه قویتر از همیشه خواهد بود و مشتاقانه منتظر همکاری با شما به نمایندگی از کشورمان هستم.
منبع: کانال تلگرامی اسپوتنیک