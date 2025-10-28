دادستان عمومی و انقلاب استان قم از سایت ۲۲ هکتاری طرح ملی مسکن در منطقه پردیسان بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب استان قم به همراه معاون دادستان، از سایت ۲۲ هکتاری طرح ملی مسکن در منطقه پردیسان بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف بررسی مسائل، مشکلات و روند پیشرفت فیزیکی این پروژه بزرگ انجام شد، محمد اطهری، مدیرکل بنیاد مسکن استان قم، گزارش کاملی از اجرای پروژههای این سایت ارائه داد.
او اعلام کرد: در این سایت، ۱۷۹۲ واحد مسکونی در قالب ۲۱ مجتمع با نامهای زیتون ۲۷ تا ۴۷ در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی کلی پروژه به ۹۵ درصد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم افزود: تاکنون ۴۸۰ واحد از مجتمعهای زیتون ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۶ به متقاضیان تحویل داده شده است.
اطهری با اشاره به آمادهسازی و تحویل تعداد قابلتوجهی از مجتمعهای زیتون در آینده نزدیک، تصریح کرد: بنیاد مسکن با نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژه، تلاش میکند این پروژه ملی در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد و هدف ما از اجرای پروژههای نهضت ملی، تأمین رفاه عمومی و توسعه پایدار است.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین غریب با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان در اجرای این پروژه عظیم، گفت: با هدف رسیدگی به مطالبات به حق مردم و متقاضیان مسکن ملی، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در همکاری و تعامل همه جانبه با نهادهای حاکمیتی و مردمی، با عدالتخواهی و عدالتمحوری، خدمترسانی حداکثری را به عموم جامعه بهویژه مردم شریف قم داشته باشند.
اطهری با اشاره به پیشتاز بودن طرح ملی مسکن در استان، بر لزوم تسریع در تکمیل و تحویل بهموقع واحدهای مسکونی مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده تأکید کرد.
منبع:روابط عمومی دادستان عمومی وانقلاب استان قم