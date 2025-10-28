باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی در چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تاکید کرد: تهاجم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ ۱۲ روزه به کشور ایران باعث انسجام ملی و مقاومت حداکثری مردم و نیرو‌های مسلح شد و نهایتا دشمن بدون هرگونه دستاوردی مجبور به توقف جنگ شد.

وی با بیان اینکه دولت و ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و نیست، افزود: ولی مردم در برابر تجاوز دشمنان با اتحاد، انسجام و تمام توان مقاومت و مبارزه خواهند کرد.

وزیر کشور گفت: دنیا شاهد جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بوده است و با وجود تجاوز، جنایات و کشتار ۲ ساله و نقض مکرر آتش بس، این رژیم هیچگونه دستاوردی نداشته‌است.

وی اضافه کرد: جهانیان یکپارچه جنایت این رژیم را محکوم کرده و خواستار محاکمه سران آن شده‌اند. این تهاجم نشان داد که اعضای اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همدلی بیشتر نیازمندند.

وزیر کشور گفت: بدون شک، پیگیری مناسبات و همکاری‌های چندجانبه و جمعی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو به‌عنوان یک بدیل مناسب، ضمن اینکه ما را در مقابله با چالش‌های متعدد امنیتی و سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند، دستیابی به همبستگی منطقه‌ای، توسعه پایدار، اهداف، منافع و مصالح ملی کشور‌ها را نیز تسهیل می‌بخشد. یقین داریم حضور بازیگران فرامنطقه‌ای در این منطقه به ضرر منافع ملی همسایگان خواهد بود.

مومنی تأکید کرد: وجود معضلات امنیتی عدیده‌ای همچون فعالیت‌های تروریستی، جرائم سازمان یافته فراملی، جرائم سایبری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق اسلحه و پولشویی ضمن تهدید امنیت و ثبات منطقه، هزینه‌های سنگینی را بر کشور‌های منطقه و دول عضو اکو تحمیل کرده‌است، بنابراین تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاش‌های دوجانبه دولت‌ها کافی نبوده و گسترش همکاری‌های جمعی و چندجانبه کشور‌های منطقه را بیش از پیش ضروری می‌کند. بر همین اساس توافق بر ایجاد یک سند همکاری توسط کشور‌های عضو اکو می‌تواند دستاورد بسیار موثرتری در تقویت و تحقق امنیت پایدار منطقه‌ای فراهم کند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از اتباع و پناهندگان خارجی گفت: همانطور که میدانید بیش از ۴۵ سال است که ایران میزبان طولاترین وضعیت پناهندگی بوده و در حال حاضر هم میزبان بزرگترین جمعیت آواره در سطح جهان است و علیرغم همه مشکلات که در نتیجه تحریم‌های یک جانبه آمریکا با آن مواجه بوده‌ایم با مبنا قرار دادن ارزش‌های انسان‌محور ملی و تعالیم اسلامی، کوشیده‌ایم شرایط زندگی مناسب، امکانات بهداشتی، پزشکی و آموزشی همانند ایرانیان را برای پناهندگان و اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند، فراهم کنیم.

وزیر کشور همچنین دیپلماسی شهری و همکاری شهرداری‌ها در عرصه‌های همکاری‌های بین المللی، تبادل فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی، اطلاع‌رسانی شهری، حمل و نقل درون شهری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بر پایه بکارگیری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را از الزامات غیرقابل اجتناب و ضروری همکاری اعضاء دانست.

مومنی اضافه کرد: بر همین اساس پیشنهاد ما ایجاد پروژه‌های مشترک بین کلان شهر‌های در حوزه اکو تحت عنوان شهر هوشمند"ECO -smart cities" به‌عنوان راهبردی نوین است که نتایج عملی و قابل توجهی را برای مردم و دولت‌های عضو اکو دارد و بسیار موثر و مثمرثمر خواهد بود.

وی به حجم بالای تردد و ترانزیت بین‌المللی در مرز‌های مشترک کشور‌های عضو اکو اشاره کرد و گفت: افزایش روزافزون سفر‌های تجاری، زیارتی، گردشگری، درمانی و تحصیلی نیازمند ساماندهی و تسهیل‌گری سفر‌های خارجی اتباع کشور‌های عضو اکو، با تمهید سازو کار‌های مناسب است. در این راستا پیشنهاد می‌دهیم؛ لغو روادید در حوزه اکو تحت عنوان اکوویزا "ECO Visa" صورت گیرد و گواهینامه‌های رانندگی صادره کشور‌های عضو اکو در منطقه اکو با عنوان"ECO DP" مورد شناسایی متقابل قرار گیرد.

وزیر کشور هچنین تاکید کرد: هم‌افزایی به‌منظور ترانزیت قانونی کالا و تردد، پیشگیری از تردد‌های غیرقانونی مرزی و مهاجرت‌های غیرقانونی، تأمین امنیت در مرزها، مقابله با قاچاق انسان، کالا، مواد مخدر و اسلحه؛ امری ضروری است که تحقق آن به نوبه خود در رونق اقتصادی و توسعه پایدار تاثیر چشم‌گیری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این راستا اتخاذ تمهیدات لازم و ایجاد ساز و کار‌های مشترک دولت‌های عضو، به‌منظور کنترل دقیق مرز‌ها با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر سامانه‌های اپتیکی، الکترونیکی و تبادل اطلاعات لحظه‌ای برای مدیریت مشترک مرزها؛ مانع جدی در مسیر فعالیت گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان ایجاد می‌کند و هماهنگی و همکاری فعال اعضاء را در این زمینه می‌طلبد.

مومنی گفت: مبارزه موثر با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی، نیازمند بکارگیری مطلوب ظرفیت‌ها و مهارت‌های پلیسی، تبادل بموقع و سریع اطلاعات و تجربیات بین دول عضو، ارتقاء سطح همکاری‌های پلیس بین‌الملل و آموزش نیرو‌های متخصص در چارچوب تفاهم‌نامه‌های جمعی و چندجانبه است.

وی افزود: با توجه به تمهیدات ساختاری پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های مشترک موجود در حوزه اکو، شکل‌گیری و راه‌اندازی پلیس اکو"ECO Pol" امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر کشور، حوادث و بلایای طبیعی را از جمله چالش‌های موجود در حوزه اکو دانست که تاکنون باعث مرگ و میر و بی‌خانمانی و آوارگی هزاران نفر در این منطقه شده است.

مومنی در پایان گفت: کاهش مخاطرات بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، خشکسالی و نظایر آن نیازمند بسیج امکانات و همکاری همه‌جانبه و جمعی دولت‌ها و دستگاه‌های داخلی و بین‌المللی در مدیریت چالش‌های ناشی از این بحران‌ها، در مراحل مختلف قبل، بعد و همچنین در حین وقوع بحران است. با توجه به ظرفیت‌های موجود از قبیل مرکز مقابله با بلایای طبیعی اکو و مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا-پاسیفیک-آپدیم، همکاری دولت‌های عضو اکو در زمینه کاهش خطرپذیری، یکی از محور‌های ضروری برای همکاری است.

وی افزود: در این راستا، می‌توانیم در چارچوب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه در زمینه‌های تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولت‌های عضو اکو درخصوص بکارگیری فناوری‌های پیشرفته، آموزش نیرو‌های متخصص و امدادگر در تمام مراحل مدیریت بحران همکاری کنیم.