مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش تعرفه برق، گفت: افزایش تعرفه برق را تکذیب میکنیم. ما هر ساله در اردیبهشت ماه و بخشی از مشترکین در خرداد ماه، اصلاح تعرفه داریم و این تنها یک بار در سال انجام میشود. بنابراین، نوبت بعدی وجود ندارد و تغییرات تنها بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و اصلاح نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاهها تعیین میشود.
او افزود:بنابراین، هیچ تغییر قیمتی در قبضها اتفاق نخواهد افتاد. برای مشترکانی که قبضهایشان زیر الگوی مصرف برق است، هزینهها حدود ۶۵ هزار تومان و کمتر از آن خواهد بود.
رجبی مشهدی به مصرف بالای برخی از مشترکین، از جمله بانکها، ادارات و فروشگاههای بینراهی اشاره کرد و گفت: این دسته از مشترکین بهطور بیحد و حصر از برق استفاده میکنند. یکی از برنامههای ما این است که با نصب کنترل هوشمند، مصرف آنها را کنترل کنیم. اگر رعایت نکنند، مجبور میشویم پس از تذکر، برق آنها را قطع کنیم.
او همچنین به آمار نصب کنترلهای هوشمند اشاره کرد و گفت: تا کنون پنج میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند نصب شده و برنامه داریم که انشاءالله این تعداد را به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه افزایش دهیم.