باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهباز محمودی گفت: بر اساس یافتههای بازدید میدانی، تصمیم گرفته شد تا اطلاع ثانوی ورود گردشگران به غار ممنوع شود. در عین حال، برنامهریزی برای اقدامات حفاظتی و ساماندهی مسیر غار نیز آغاز شده است که شامل نصب علائم هشدار، کنترل دقیق ورود و خروج گردشگران، ایجاد مسیرهای ایمن و مشخص و ارتقای زیرساختهای خدماتی مانند سرویسهای بهداشتی و تسهیل دسترسی است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت غار یخ مراد به عنوان یک اثر ملی چندوجهی، توضیح داد: این غار علاوه بر اهمیت طبیعی و اکولوژیکی، دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی است. به همین دلیل، اقدامات حفاظتی ما نه تنها برای ایمنی گردشگران، بلکه برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی، گونههای گیاهی و جانوری و مستندسازی میراث تاریخی و فرهنگی غار برنامهریزی شده است.
محمودی همچنین به اهمیت همکاری بینبخشی برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: موفقیت برنامه حفاظت از غار یخ مراد نتیجه هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که غار یخ مراد هم برای نسل امروز و هم برای نسلهای آینده به عنوان یک اثر طبیعی و تاریخی ارزشمند حفظ شود و بازدید گردشگران نیز با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و حفاظت از محیط زیست انجام شود. ما امیدواریم با اقدامات حفاظتی، ساماندهی مسیرها و تقویت زیرساختها، تجربه بازدید گردشگران از این اثر ملی، امن و خاطرهانگیز باشد.