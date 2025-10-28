باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین نخلستان زیبا و دیدنی در شهرستان آب پخش استان بوشهر واقع شده است. این نخلستان نه تنها از نظر وسعت برجسته است، بلکه تاریخچه غنی و سیستم آبیاری پیشرفته آن، این منطقه را به یک شاهکار مهندسی تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان، “نخلستان آب پخش بوشهر؛ بزرگترین نخلستان ایران” نمادی از همزیستی انسان با طبیعت در مناطق گرمسیری است.. این منطقه یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در ایران بوده و جاذبه گردشگری آن، بازدیدکنندگان را به سوی جادههای طولانی نخلستانی سوق میدهد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - بوشهر
