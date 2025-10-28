شهروندخبرنگار ما فیلمی از بزرگترین نخلستان زیبا و دیدنی شهرستان آب پخش استان بوشهر را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین نخلستان زیبا و دیدنی در شهرستان آب پخش استان بوشهر واقع شده است. این نخلستان نه تنها از نظر وسعت برجسته است، بلکه تاریخچه غنی و سیستم آبیاری پیشرفته آن، این منطقه را به یک شاهکار مهندسی تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان، “نخلستان آب پخش بوشهر؛ بزرگترین نخلستان ایران” نمادی از همزیستی انسان با طبیعت در مناطق گرمسیری است.. این منطقه یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در ایران بوده و جاذبه گردشگری آن، بازدیدکنندگان را به سوی جاده‌های طولانی نخلستانی سوق می‌دهد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - بوشهر

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نخلستان ، جاذبه گردشگری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
سفری هیجان انگیز به صالح آباد همدان از نگاه دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
فرسودگی آسفالت رانندگان آبگرم شاهان گرماب را کلافه کرد + فیلم
شهروندخبرنگار مرکزی؛
گوشه‌هایی از چشم نوازی طبیعت محلات به وقت بهار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نواخته شدن زنگ هفته نکوداشت پدافندغیرعامل در آموزشگاه دخترانه استادفریدون گرایلی نیشابور
شادمانی ماهدشتی‌ها در سالروز ولادت حضرت زینب (س) + عکس
تجلیل از پرستاران فولادشهری به ناسبت ولادت حضرت زینب (س) + عکس
تصاویری از همایش پیاده‌روی اهالی ده محمد به مناسبت هفته تربیت بدنی + عکس و فیلم
آخرین اخبار
تصاویری از همایش پیاده‌روی اهالی ده محمد به مناسبت هفته تربیت بدنی + عکس و فیلم
تجلیل از پرستاران فولادشهری به ناسبت ولادت حضرت زینب (س) + عکس
شادمانی ماهدشتی‌ها در سالروز ولادت حضرت زینب (س) + عکس
نواخته شدن زنگ هفته نکوداشت پدافندغیرعامل در آموزشگاه دخترانه استادفریدون گرایلی نیشابور
بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی در انتظار متناسب سازی حقوق
مشکلات استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر پیگیری شد
لذت صرف یک روز صبحانه سلامت همراه با اولیا در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان
مراسم تجلیل از پرستاران هریس در روز پرستار + عکس
ادای احترام دانش آموزان تهرانی به شهدای والامقام در سفر راهیان نور
۳۷ سال انتظار اعضای تعاونی مسکن سرخه حصار برای تحویل واحدها