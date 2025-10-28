باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- محمدرضا برزگر رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در اتوبوس خبر شهرداری یزد در جمع اصحاب رسانه بر لزوم هم افزایی و هم اندیشی در راستای حل مسائل مختلف در حوزه مدیریت شهری پرداخت و گفت: سازمان مدیریت پسماند با هدف مدیریت اجرایی پسماند در زیر مجموعه شهرداری یزد ایجاد و براساس قانون مدیریت پسماندها، برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش و دفع پسماند‌های عادی از جمله وظایف این سازمان است.

وی در اجرای مطلوب طرح تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی برای فرهنگ سازی در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا انجام شده است اما کافی نیست، زیرا ما باید به عنوان سیاست‌گذار در ابتدا فرهنگ عمومی کاهش تولید زباله را گسترش دهیم و در مرحله بعدی عموم شهروندان را به سمت کاهش تولید زباله و جلوگیری از اصراف و هدر رفت سوق دهیم.

برزگر ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ هزار خانوار یزدی در جمع آوری پسماند خشک و هوشمند مشارکت دارند و روزانه بالغ بر هزارتن پسماند عمرانی ساختمانی تولید می‌شود، جمع اوری زباله‌ها در سه محل که در اطراف شهر یزد اختصاص داده شده با نظارت مدیریت پسماند پسماند عمرانی ساختمانی دفع می‌شود.

وی افزود: جمع آوری پسماند‌ها بربستر مکانیزه سامانه اکو است، این سامانه مدیریت خودرو‌های جمع آوری پسماند را بر عهده دارد پسماند‌هایی که از مبدا تا مقصد جمع آوری می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: ۱۴۰۰ خودروی مجوز دار در سطح شهر یزد برای جمع آوری پسماند فعالیت دارند.

برزگر ادامه داد: در یکسال گذشته ۱۵۰۰ مجوز گودبرداری توسط مدیریت پسماند با هدف کنترل محل تخلیه صادر شده است.

لزوم فرهنگ‌سازی و ترغیب شهروندان برای خروج زباله‌ها از منزل ساعت ۱۰ شب

حمیدرضا رحیمدل معاون محسیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد نیز در این جمع گفت: فرهنگ‌سازی درباره اهمیت مدیریت پسماند و روش‌های صحیح تفکیک زباله، از طریق آموزش در مدارس، تبلیغات شهری و رسانه‌ها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش زباله‌های شهری داشته باشد. اگر شهروندان بدانند که چگونه زباله‌های خود را به درستی تفکیک و دفع کنند، میزان تولید زباله کاهش می‌یابد و محیط زیست سالم‌تری خواهیم داشت.

وی افزود: شهروندان می توانند پسماند خشک خود را نظیر پلاستیک، کاغذ، مقوا و… و. به کانکس های مذکور تحویل داده و در مقابل کیسه مخصوص پسماند خشک یا مواد شوینده و بهداشتی دریافت نمایند.

وی شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «یزدمن» به نشانی my.yazd.ir و دریافت برنامه «بازپس» درخواست خود را ثبت کرده تا در کمترین زمان نسبت به جمع آوری پسماند‌های خشک اقدام شود، از مردم فهیم شهر یزد خواست برای کسب اطلاعات در زمینه زمان جمع آوری پسماند خشک منطقه خود به نشانی pasmand.yazd.ir مراجعه کرده و یا با تلفن ۳۳۱۳۵۲۰۰ تماس بگیرند.

وی افزود: اگر مردم مشارکت نکنند قطعا باعث مشکل در آینده می‌شود و تفکیک زباله از مبدا در منازل باعث بازیافت ۲۰ درصدی زباله‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: برای اولین بار طرح جامع مدیریت پسماند در یزد اجرا شد و تا پیش از این بدلیل نداشتن طرح جامع، امکان استفاده از اعتبارات ملی نبود که خوشبختانه در حال حاضر خرید یکی از دستگاه‌های کارخانه کمپوست با کمک این اعتبارات انجام شد.

رحیمدل گفت: یزد در کشور، اولین شهر بدون مخزن زباله است و خوشبختانه با مشارکت مردم شاهد بازیافت بخش زیادی از زباله‌ها هستیم همچنین افزون بر یکصد زباله گرد بصورت شبانه در حال پایش زباله هستند که تفکیک از مبدا را نابود می‌کنند.

رحیمدل گفت: ۱۰۰ خانوار در یزد تولید کمپوست خانگی دارند که برای مصارف گل و گیاه استفاده می شود همچنین یزد شهر پیشرو در خشکاله است که برای خوراک دام استفاده می شود.

جمع‌آوری روزانه ۳۲۰ تن زباله در یزد

رحیمدل بیان کرد: روزانه ۳۲۰ تن زباله در این شهر جمع آوری می‌شود که ۶۰ درصد آن بازیافت میشود، اما وجود تعداد زیاد نایلون‌های پلاستیکی که قابل بازگشت به چرخه طبیعت نیست باعث خسارت به محیط زیست می‌شود.

برزگر از مردم خواست تا پسماند غذایی خود را به کمپ سگ های ولگرد و یا این سازمان تحویل دهند تا به صورت اصولی اقدام شود وگرنه چرخه جمع آوری ناقص بوده و دوباره شاهد تجمع سگهای ولگرد بویژه در این مناطق خواهیم بود.

وی افزود: ۷۰ درصد پسماند‌ها مواد عالی است لذا تفکیک از مبدا در دستور کار قرار گرفت و امسال نیز ادامه دارد تا بازیافت و فراوری این مواد عالی همچنان ادامه پیدا کند و اکنون ۲۰ هزار خانوار یزدی در طرح هوشمند بازپس پسماند مشارکت دارند.

‌وی ادامه داد: روزانه هزار تن پسماند ساختمانی تولید می‌شود که سه محل در یزد برای تخلیه مشخص شده است، اما گا‌ها تخلیه نخاله‌ها در سطح محلات و شهر باعث مشکلاتی برای مردم می‌شود.

فخرالسادات خامسی عضو شورای شهر و نماینده این شورا در هیئت مدیره سازمان پسماند شهرداری یزد نیز در این بازدید گفت: معاونت خدمات شهری، پیشانی خدمات شهری است و هر چقدر مردم از این سازمان ناراضی باشند باعث نارضایتی بیشتر از شهرداری می‌شود.

محمد سعید کاشفی رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد هم در جمع خبرنگاران گفت: ۹۸۱ هکتار فضای سبز شهری در اختیار ما است و با جمعیت ۶۵۰ هزار نفری به ازای هر نفر ۱۵ متر مربع فضای سبز شهری داریم که استاندارد آن ۲۰ متر است.

وی افزود: شبانه روز مشغول خدمت رسانی به شهروندان یزد هستیم و شرایط آب و هوای بسیار سختی را در چند سال گذشته تجربه کردیم و شهر یزد به عنوان شهر کویری و دارای شرایط آب و هوای مختص خود، شرایط خاصی را در فضای سبز دارد.





