باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان اطلاعات خارجی روسیه (SVR) فاش کرد که ستاد کل نیرو‌های مسلح فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک نیروی نظامی شامل حدود ۲۰۰۰ نظامس به اوکراین برای حمایت از دولت این کشور است و در همین راستا، تخت‌های بیمارستانی اضافی را برای پذیرش مجروحان آماده کرده است.

در بیانیه سازمان اطلاعات روسیه آمده است که نیرو‌هایی از «لژیون خارجی» فرانسه، به‌طور خاص «یگان‌های تهاجمی» ویژه، در حال حاضر در لهستان و در مرز با اوکراین مستقر هستند و قرار است به زودی به مرکز اوکراین منتقل شوند.

همچنین سازمان اطلاعات روسیه اشاره کرد که مقامات فرانسوی روند ایجاد صد‌ها تخت اضافی در بیمارستان‌های خود را تسریع بخشیده‌اند تا برای استقبال از مجروحان این عملیات آماده باشند.

این سازمان تاکید کرد که پاریس قصد دارد ماهیت این استقرار نظامی را مخفی نگه دارد و در صورت درز اطلاعات، ادعا خواهد کرد که «گروهی کوچک از مربیان نظامی» را با هدف آموزش نیرو‌های اوکراینی اعزام کرده است.

سازمان اطلاعات روسیه افزود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، «رویای مداخله نظامی مستقیم در اوکراین را در سر می‌پروراند» و امیدوار است که نام خود را به عنوان یک «فرمانده نظامی برجسته» در تاریخ ثبت کند.

منبع: آر تی