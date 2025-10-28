مراسم ازدواج دانشجویی در گلزار شهدای کرمان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062c\u0634\u0646 \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u06f1\u06f5\u06f5 \u0632\u0648\u062c \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0632\u0648\u062c \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0627 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0