مراسم ازدواج دانشجویی در گلزار شهدای کرمان + فیلم

جشن ازدواج ۱۵۵ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جشن ازدواج ۱۵۵ زوج دانشجو، در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. در این مراسم زوج های دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی با تجدید بیعت با شهدا زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

 

 

 

 

