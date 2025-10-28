لوچانو اسپالتی که تا چند ماه پیش مربی تیم ملی ایتالیا بود، پاسخ مثبت اولیه را به یوونتوس داده و مذاکرات نهایی امروز انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - پس از اخراج ایگور تودور از روی نیمکت یوونتوس، حالا مدیران این باشگاه برای هدایت این باشگاه لوچیانو اسپالتی را در نظر گرفتند تا جانشینی این سرمربی کروات شود. این مربی کروات هشت بازی پیاپی بدون برد در همه رقابت‌ها داشت و تیمش در چهار دیدار اخیر حتی یک گل هم نزده بود. او اولین سرمربی سری آ در فصل جاری است که شغلش را از دست می‌دهد و تنها هشت هفته دوام آورد.

 یوونتوس پیشنهاد قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۶ ارائه کرده که در صورت صعود تیم به لیگ قهرمانان اروپا، تمدید خودکار نیز در پی خواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که اسپالتی نسبت به حضور روی نیمکت یوونتوس دیدگاه مثبتی دارد، اما هنوز مشخص نیست که تمدید احتمالی قرارداد برای یک سال یا دو سال خواهد بود. مذاکرات میان یوونتوس و سرمربی سابق رم و اینتر وارد مرحله حساسی شده است. گفته می‌شود اسپالتی تمایل خود را برای پذیرش این پیشنهاد نشان داده، چراکه پس از ناکامی در مقام سرمربی تیم ملی ایتالیا، انگیزه زیادی برای بازگشت و اثبات دوباره خود دارد. در صورتی که توافق مالی نیز حاصل شود، تمامی شرایط برای بازگشت اسپالتی به سری آ فراهم خواهد بود.

ماسیمو برامبیلا تا ۲۹ اکتبر در دیدار مقابل اودینزه، هدایت یوونتوس را برعهده خواهد داشت. مدیران باشگاه امیدوارند سرمربی جدید از روز شنبه، اول نوامبر روی نیمکت بنشیند؛ روزی که یوونتوس به مصاف کرمونزه خواهد رفت. فردا، سه‌شنبه ۲۸ اکتبر احتمال دارد جلسه حضوری میان باشگاه و اسپالتی پس از مذاکرات جدی اخیر برگزار شود.

اسپالتی پیش از ناکامی روی نیمکت تیم ملی ایتالیا، موفق شده بود ناپولی را قهرمان سری آ کند.

