کارشناس اقتصادی گفت: استقرار نظام مالیاتی هوشمند در کشور تنها از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی امکان‌پذیر است که این امر می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت مالیاتی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌ها در حوزه مالیاتی کشور، شفافیت در این بخش بوده است، اقدامات و گام‌های مؤثری در راستای برقراری عدالت مالیاتی برداشته شده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اجرای طرح صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی کشور است که بر اساس آن، از ابتدای دی ماه، تمامی صورتحساب‌های کاغذی نیز برچیده خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در نظام مالیاتی ایران طی امسال، استقرار نظام مالیاتی هوشمند با محوریت صورتحساب الکترونیک در پایه مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این اقدام، نه‌تنها یک اصلاح تکنیکی در فرآیند وصول مالیات نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید.

در همین زمینه، مسعود ابوذری، کارشناس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اهداف خود را برای کاهش فرارهای مالیاتی، صدور صورتحساب الکترونیکی قرار داده است، گفت: نظام مالیاتی هوشمند، با ثبت و رهگیری برخط معاملات اقتصادی، جایگزین سازوکارهای قدیمی و ممیزمحور شده و مزایای کلیدی فراوانی برای مودیان و دولت به‌همراه آورده است.

وی با اشاره به پایان یافتن فاکتورهای جعلی شرکت‌های صوری در بخش مالیات بر ارزش افزوده با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، افزود: هر شرکت در سامانه هوشمند مالیاتی دارای یک پروفایل اعتباری مشخص است. میزان فاکتورهایی که می‌تواند صادر کند، مستقیماً با حجم فروش واقعی، گردش حساب بانکی، سابقه فعالیت و سوابق مالیاتی گذشته آن شرکت مرتبط است.

او گفت: صورتحساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده، کمک بزرگی به تکمیل داده‌های زنجیره فروش کالا می‌کند و می‌تواند شفافیت در این بخش را رقم بزند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این طرح در آینده می تواند زمینه ساز کاهش چشمگیر فرارهای مالیاتی شود افزود: این امرخود یک گام بزرگ در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شفافیت این حوزه خواهد بود.

 

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
کاهش چشمگیر خطا‌های انسانی با استفاده از سامانه صورت‌حساب الکترونیکی
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیر خام گران شد
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
آخرین اخبار
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
نظام جدید قیمت‌گذاری گاز اعلام شد
ترخیص بخشی از نهاده‌های دامی از ۷ مهر ماه
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیر خام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند