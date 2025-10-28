باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌ها در حوزه مالیاتی کشور، شفافیت در این بخش بوده است، اقدامات و گام‌های مؤثری در راستای برقراری عدالت مالیاتی برداشته شده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اجرای طرح صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی کشور است که بر اساس آن، از ابتدای دی ماه، تمامی صورتحساب‌های کاغذی نیز برچیده خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در نظام مالیاتی ایران طی امسال، استقرار نظام مالیاتی هوشمند با محوریت صورتحساب الکترونیک در پایه مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این اقدام، نه‌تنها یک اصلاح تکنیکی در فرآیند وصول مالیات نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید.

در همین زمینه، مسعود ابوذری، کارشناس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اهداف خود را برای کاهش فرارهای مالیاتی، صدور صورتحساب الکترونیکی قرار داده است، گفت: نظام مالیاتی هوشمند، با ثبت و رهگیری برخط معاملات اقتصادی، جایگزین سازوکارهای قدیمی و ممیزمحور شده و مزایای کلیدی فراوانی برای مودیان و دولت به‌همراه آورده است.

وی با اشاره به پایان یافتن فاکتورهای جعلی شرکت‌های صوری در بخش مالیات بر ارزش افزوده با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، افزود: هر شرکت در سامانه هوشمند مالیاتی دارای یک پروفایل اعتباری مشخص است. میزان فاکتورهایی که می‌تواند صادر کند، مستقیماً با حجم فروش واقعی، گردش حساب بانکی، سابقه فعالیت و سوابق مالیاتی گذشته آن شرکت مرتبط است.

او گفت: صورتحساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده، کمک بزرگی به تکمیل داده‌های زنجیره فروش کالا می‌کند و می‌تواند شفافیت در این بخش را رقم بزند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این طرح در آینده می تواند زمینه ساز کاهش چشمگیر فرارهای مالیاتی شود افزود: این امرخود یک گام بزرگ در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شفافیت این حوزه خواهد بود.