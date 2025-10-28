باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه تفنگ‌چی‌ها رئیس واحد برنامه‌ریزی شرکت گاز قزوین ضمن اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان گفت: از مجموع مشترکان جدید، سه هزار و ۷۸۰ مشترک در مناطق شهری و هزار و ۸۲۰ مشترک در مناطق روستایی به شبکه گاز این استان پیوسته‌اند.

وی افزود: این رشد نشان دهنده اهتمام جدی شرکت در پوشش حداکثری مناطق شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

تفنگ‌چی‌ها، با اشاره به ۵۱۶ مشترک گاز در سطح استان قزوین، یادآور شد: از این تعداد بیش از ۳۶۶ هزار مشترک شهری و بیش از ۱۴۵ هزار مشترک، روستایی هستند.

به گفته این مسئول، ضریب نفوذ گاز در شهر‌های استان ۱۰۰ درصد و در روستا‌ها نیز بیش از ۹۶ درصد است.

وی بر نقش کلیدی گازرسانی در ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی تاکید کرد و گفت: توسعه شبکه گازرسانی ضمن افزایش رفاه عمومی، با جایگزینی سوخت‌های پاک به جای سوخت‌های آلاینده، گامی موثر در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست محسوب می‌شود.

رییس واحد برنامه‌ریزی شرکت گاز استان قزوین بیان کرد: برنامه آینده این شرکت شامل تکمیل پروژه‌های گازرسانی به آخرین روستا‌های باقیمانده، بهینه‌سازی شبکه موجود و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع است تا از این طریق بتوانیم خدمات پایدار و باکیفیتی را به تمامی مشترکان خود ارائه دهیم.

منبع: شرکت گاز قزوین