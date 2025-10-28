باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باشگاه دانشپژوهان جوان صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه به باشگاهی واقعی برای نخبگان المپیادی کشور تبدیل شده است.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با بیان این که در حال حاضر حدود ۴۵۰ نفر از برگزیدگان المپیادی، از جمله بیش از ۳۰۰ مدالآور بهطور فعال در برنامههای باشگاه حضور دارند، افزود: این
گروه نخبگان کشور در حل چالشهای علمی و اجرایی کشور مشارکت میکنند.
حسینی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصتهای اثرگذاری برای نخبگان ادامه داد:در تلاش هستیم با همکاری سازمانها و شرکتهای دانشبنیان، زمینه مشارکت نخبگان در پروژههای ملی و علمی کشور را فراهم کنیم. اگر ارتباطی مؤثر میان نیازهای کشور، صنایع دانشبنیان و توان علمی نخبگان شکل گیرد، میتوان از ظرفیت آنان در حل مسائل واقعی و ملی بهره برد.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان درباره ماندگاری نخبگان در کشور تصریح کرد: مهمترین انتظار نخبگان، داشتن فرصت اثرگذاری متناسب با توانمندیهایشان و همچنین تأمین امنیت اقتصادی است. نخبگان از چالش نمیترسند، اما انتظار دارند نتیجه تلاشهایشان دیده شود. اگر این دو عامل همزمان محقق شود، مهاجرت نخبگان بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
حسینی درباره همکاری با بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: بنیاد یکی از بازیگران اصلی حوزه نخبگان است و بر پایه سند راهبردی ملی نخبگان فعالیت میکند. با این حال، نیاز است هماهنگی میان نهادهای نخبگانی بیش از وضعیت فعلی افزایش یابد و بنیاد نقش پررنگتری در جامعه نخبگانی ایفا کند.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با اشاره به فاصله میان نخبگان و بنیاد ملی نخبگان گفت: بسیاری از نخبگان ارتباط مستقیمی با بنیاد ندارند و آن را خانه خود نمیدانند. اگر فضایی ایجاد شود که نخبگان در تصمیمگیریها و تدوین طرحها مشارکت واقعی داشته باشند، ساختار اداری خشک فعلی شکسته و بنیاد به نهادی پویا و زنده تبدیل خواهد شد.»
حسینی ادامه داد: باشگاه دانشپژوهان جوان نیز در تلاش است به خانهای برای المپیادیها تبدیل شود و در کنار بنیاد ملی نخبگان، در شکلدهی این فضا نقشآفرین باشد.»
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان افزود: استفاده هدفمند و اخلاقی از هوش مصنوعی یکی از محورهای اصلی فعالیت باشگاه است. در صورتی که از این فناوری بهعنوان ابزار مکمل در کنار معلم و دانشآموز استفاده شود، میتواند موجب افزایش خلاقیت و تفکر نقاد شود؛ اما استفاده نادرست از آن ممکن است به افت مهارت حل مسئله و کاهش تابآوری منجر شود. باشگاه هماکنون از ابزارهای هوش مصنوعی در بخشهایی مانند تصحیح آزمونها، طراحی پرسشها و ارزیابی ایدههای جدید بهره میبرد. همچنین در برخی رشتههای المپیادی، از این فناوری برای سنجش میزان دشواری سؤالات و بررسی اصالت ایدهها استفاده میشود.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان از راهاندازی پلتفرمی هوشمند و شخصیسازیشده برای نخبگان خبر داد و گفت: معاونت پژوهش باشگاه که از مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده، مأموریت دارد فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده و بلاکچین را با ساختار آموزشی سنتی ترکیب کند. این مدل میتواند الگویی موفق برای وزارت آموزش و پرورش نیز باشد و پیشبینی میشود طی یک سال آینده محصولی عملیاتی در حوزه آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شود.
حسینی اظهار کرد: با حمایت معاون اول رئیسجمهور، بودجهای برای توسعه فعالیتهای پژوهشی باشگاه در نظر گرفته شده است. رقم پیشنهادی حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است که نزدیک به ۲۰ درصد آن به حوزه هوش مصنوعی اختصاص مییابد.