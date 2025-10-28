عثمان هورامی، خواننده‌ی برجسته‌ی منطقه‌ی هورامان و از استادان نامدار آواز سیاوچمانه، صبح امروز (سه‌شنبه) از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، مورد تقدیر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- عثمان هورامی، خواننده‌ی برجسته‌ی منطقه‌ی هورامان و از استادان نامدار آواز سیاوچمانه، صبح امروز (سه‌شنبه) از سوی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، مورد تقدیر قرار گرفت.

در جریان این دیدار که در منزل ماموستا عثمان هورامی برگزار شد، از سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند این هنرمند پیشکسوت در پاسداشت فرهنگ و هنر فولکلور و آیینی کردستان قدردانی به عمل آمد.

استاندار کردستان در این دیدار گفت: ماموستا عثمان هورامی خدمت بزرگی به موسیقی هورامان کرده و شخصیتی است که نام و یاد او سال‌ها در ذهن‌ها خواهد ماند.

آرش زره تن لهونی اظهار داشت: ماموستا عثمان هورامی در یک کلام تکرارناشدنی است، اما متأسفانه چند سالی است به دلیل شرایط جسمی امکان فعالیت مستمر ندارند.

شایان ذکر است، این نخستین بار است ماموستا عثمان هورامی ـ که جایگاه ویژه‌ای در میان مردم منطقه دارد ـ به‌صورت رسمی از سوی مسئولان عالی‌رتبه کشور مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

برچسب ها: کردستان ، تقدیر ، هنرمندان
