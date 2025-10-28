باشگاه خبرنگاران جوان- عطا صادقی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سروآباد گفت: متأسفانه در روزهای اخیر شش مورد آتش‌سوزی در ارتفاعات این شهرستان رخ داده که پس از مهار، برخی افراد سودجو مجدداً همان مناطق را آتش زده‌اند.

وی با اشاره به صعب‌العبور بودن محل آتش‌سوزی‌ها افزود: این حریق‌ها عمدتاً در نقاط مرتفع و سخت‌گذر روی داده و دسترسی به آن‌ها تنها با چهارپایان امکان‌پذیر است؛ به همین دلیل عملیات اطفای حریق با دشواری و صرف زمان بالا انجام می‌شود.

صادقی این آتش‌سوزی‌ها را مشکوک و دارای انگیزه‌های سودجویانه عنوان کرد و اظهار داشت: شناسایی عاملان این حوادث با جدیت در حال پیگیری است و نتایج بررسی‌ها برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سروآباد از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا آتش‌سوزی در مناطق طبیعی، موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌زیست اطلاع دهند تا از گسترش خسارات به زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری جلوگیری شود.

منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان در غرب کردستان و میان شهرستان‌های کامیاران و سروآباد قرار دارد. این منطقه در سال ۱۳۸۸ با وسعت ۵۷ هزار هکتار ثبت و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ هزار و ۸۰۲ هکتار افزایش یافت.

در این زیستگاه غنی، بیش از ۱۰۰ گونه پرنده، ۲۰ گونه پستاندار و صدها گونه گیاهی شناسایی شده است؛ از جمله گونه‌های شاخص آن پلنگ ایرانی، سیاه‌گوش، خرس قهوه‌ای و کل و بز هستند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان