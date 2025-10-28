باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اولین نمایشگاه حبا + فیلم

در آستانه ولادت حضرت زینب (س)، تهران میزبان اختتامیه نخستین جشنواره طراحی حجاب بانوی ایرانی «حِبا» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره حجاب بانوی ایرانی حبا بعد از پنج روز با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید.

این جشنواره میزبان طراحان و فعالان حوزه تولید پوشاک ایرانی اسلامی بود.

