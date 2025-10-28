اولین نمایشگاه حبا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062d\u0628\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0637\u0631\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u067e\u0648\u0634\u0627\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n