هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه سرد بارشی از روز پنجشنبه در استان هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد:با فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت پنجشنبه ۸ آبان تا صبح جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش بادشدید موقتی، کاهش محسوس دما (مناطق ساحلی و جلگه‌ای تا ۱۰ درجه و ارتفاعات تا ۱۵ درجه) و احتمال تگرگ در استان خواهیم داشت.

آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان از پیامد‌های این سامانه است.

توصیه می‌شود شهروندان پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در سطح شهرها، عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، محکم نمودن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، احتیاط هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، تسریع در برداشت شالی‌های رسیده و تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی (گلخانه‌داران، دامداران، باغداران و...) سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران