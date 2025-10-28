رئیس هیات عامل ایمیدرو از صدور مجوز فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مسعود سمیعی نژاد امروز در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ که در جزیره کیش برگزار شد، افزود: با پیگیری های سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرایطی فراهم شد تا زنجیره صنعت فولاد بتواند ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند.

وی افزود: جا دارد از بزرگان صنعت فولاد قدردانی کنیم که پس از انقلاب، مسیر توسعه و زیربنای فولاد را ریل گذاری کرده اند تا امروز شاهد کسب مقام های برتر در منطقه باشیم.

راهبرد جدید ایمیدرو‌

رئیس هیات عامل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهبردهای ایمیدرو در دوره جدید، گفت: تکمیل زنجیره ارزش با تمرکز بر طرح های نیمه تمام و رفع گلوگاه های تولید و توسعه فناوری های نوین و هوشمند و حرکت به سمت تولید فولاد سبز و کم کربن مورد توجه ایمیدرو است.

سمیعی نژاد ادامه داد: تقویت زیرساخت های انرژی، آب و حمل و نقل از طریق سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و نهادهای توسعه ای و همچنین تقویت نقش ایمیدرو در رفع موانع تولید و حمایت های راهبردی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله راهبردهای اصلی این سازمان در دوره جدید است.

نگاه آینده محور به صنعت فولاد کشور

وی گفت: فولاد صنعتی است که نه تنها در گذشته بلکه در آینده ستون فقرات توسعه ملی کشور است.

سمیعی نژاد با طرح این پرسش که چرا آینده نگری نیاز داریم، گفت: جهان در حال تغییر است و در این روند تحولات فناورانه و زیست محیطی معادلات صنعت را تغییر می دهد.

وی با بیان اینکه فولاد صنعتی حیاتی و پرچالش است، تصریح کرد: این صنعت با چالش هایی همچون کربن زدایی، بهره وری انرژی، رقابت جهانی و تغییر تقاضا مواجه است. در این زمینه آینده متعلق به شرکت های دوراندیش است؛ شرکت هایی که امروز در نوآوری دیجیتالی سازی، سرمایه انسانی و پایداری سرمایه گذاری موفق هستند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: تغییرات جهانی از انرژی تا فناوری سرعت گرفته است؛ در این بین آینده نگری یعنی توان پیش بینی برنامه ریزی و واکنش پیش از وقوع رخداد .

به گفته وی، نوسان قیمت مواد اولیه و انرژی افزایش ناپایداری مواد؛ هزینه تولید را تحت تاثیر قرار داده است و همچنین فشارهای زیست محیطی و مسیر کربن صفر، تعهدات بین المللی برای کاهش کربن؛ صنایع فولاد را به سمت فناوری های پاک سوق می دهد.

وی افزود: کمبود نوآوری و سرمایه گذاری های فناورانه و کندی توسعه تجهیزات و فناوری های نو، کم توجهی به بهره وری و مزیت رقابتی صنعت فولاد سبب می شود ما مزیت رقابتی خود را از دست دهیم.

سه محور اصلی آینده نگری

رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد: تحلیل داده محور، پیش بینی تقاضا و تصمیم گیری هوشمند، مسیر جدیدی برای مدیریت ریسک و خلق ارزش در زنجیره فولاد ایجاد می کند.

وی افزود: حرکت به سمت تولید کم کربن از طریق انرژی های پاک و فناوری هیدروژنی، کلید دستیابی به فولاد سبز و رقایت پذیری پایدار است.

سمیعی نژاد گفت: همچنین هوشمندسازی و توسعه پایدار، از عوامل کلیدی در تحول صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد است.

معاون وزیر صمت با اشاره به روندهای جهانی موثر بر آینده فولاد اظهار داشت: دیجیتالی سازی، فولاد سبز و انرژی پاک، جهانی شدن دوباره و رقابت آسیایی و تغییر الگوی تقاضا

همچون فولادهای سبک و پیشرفته از مهم ترین راهبردهای جهانی در این صنعت به شمار می رود.

سمیعی نژاد، کربن زدایی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و بازیافت و بهره وری انرژی را از عوامل کلیدی در دستیابی به اهداف فولاد سبز خواند.

جایگاه جهانی ایران در صنعت فولاد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جایگاه جهانی ایران در صنعت فولاد اعلام کرد: رتبه ۱۰ جهانی ایران در تولید فولاد و نخست در منطقه، سهم ۴.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی، سهم ۱۶ درصدی در بازار سرمایه، سهم ۱۵ درصدی از صادرات غیرنفتی، سهم 8 درصدی در اشتغال حاکی از دستاوردهای ملی ما در این صنعت است که با تحول در فناوری و مدیریت بیش از پیش می توان این جایگاه را ارتقا داد.

سمیعی نژاد, توسعه صنعت فولاد کشور را در گرو پیشرفت فناوری های تولید مواد جدید، دیجیتالی سازی خطوط تولید، حرکت به سمت توسعه پایدار و فولاد سبز و پرورش نیروی انسانی آینده نگر دانست.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن قدردانی از برگزارکنندگان سمپوزیوم ۱۴۰۴ فولاد کیش افزود: آینده از آن کسانی است که امروز برای آن تصمیم می گیرند. آینده نگری ابزار بقا نیست، ابزار پیشتازی است و باید از تولید بیشتر به سمت تولید پایدار حرکت کنیم.

منبع: روابط عمومی ایمیدرو