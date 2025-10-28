باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، تاکید کرد که این کشور و روسیه قصد حمله به اروپا را ندارند و مینسک و مسکو خواهان تشدید تنشها نیستند.
لوکاشنکو در سومین کنفرانس بینالمللی مینسک در مورد امنیت اوراسیا، که در تاریخ ۲۸-۲۹ اکتبر در پایتخت بلاروس برگزار میشود، اشاره کرد که اخیرا اتهاماتی به بلاروس و روسیه وارد میشود مبنی بر اینکه: «ما در حال برنامهریزی برای تصرف لهستان، یا شاید کشورهای حوزه بالتیک، یا همه آنها با هم، یا حداقل گذرگاه سووالکی هستیم، من از زمانی که رئیس جمهور شدم، مدتهاست این را میشنوم. اینها صرفا مزخرف هستند.»
وی ادامه داد: «ما هیچ برنامهای نداریم. ما نه به اروپا نیاز داریم، نه به پاریس و نه به لندن. حتی به لیتوانی و لهستان، یا حتی ویلنیوس و ورشو نیاز نداریم. ما به آنها احتیاجی نداریم. ما به این تنشآفرینی نیاز نداریم.»
او افزود: «آن عقلانیت ستایششده غربی کجاست؟ آیا آنها درک نمیکنند که کنترل تسلیحات و اقدامات اعتمادساز بسیار سودمندتر و ارزانتر از مسابقه تسلیحاتی است؟ انتخاب تاریخی ساده است: یا توافق یا تشدید تنش. بیایید فورا توافق را انتخاب کنیم. هر چه زودتر این کار را انجام دهیم، برای ما و نسلهای آینده بهتر است.»
لوکاشنکو در جریان این کنفرانس بینالمللی، خواستار پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی جهانی شد. وی گفت: «اگر کشورهای همسایه در تلاش برای تقویت توان نظامی خود هستند، به گونهای که بسیار فراتر از توان شما باشد، و در استفاده از گفتمان خصمانه نیز تردید نمیکنند، سؤال این است: چرا؟ من فقط یک پاسخ دارم: متاسفانه، برای اینکه جامعه به ایده جنگ عادت کند.»
منبع: اسپوتنیک