لرستان، با موقعیت جغرافیایی ممتاز در میانه زاگرس و برخورداری از منابع طبیعی، دامپروری گسترده و ظرفیت‌های علمی قابل توجه، می‌تواند به یکی از قطب‌های صادرات دارو‌های دامی در کشور تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال‌های اخیر، حرکت به‌سوی تولید صنعتی در بخش دارو‌های دامپزشکی در لرستان شتاب گرفته، اما هنوز تا بهره‌برداری کامل از ظرفیت صادراتی آن فاصله وجود دارد.

وجود کارخانه‌های تولید دارو‌های دامی در شهر‌هایی مانند خرم‌آباد و بروجرد، همراه با فعالیت پژوهشگران در دانشگاه لرستان و مرکز تحقیقات دامپزشکی استان، بستر مناسبی برای توسعه دانش فنی در این حوزه فراهم کرده است. ترکیب تجربه تولیدکنندگان بخش خصوصی با دانش دانشگاهی می‌تواند به ایجاد محصولات باکیفیت و دارای استاندارد‌های صادراتی منجر شود.

از سوی دیگر، حضور نیرو‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های دامپزشکی، داروسازی و صنایع شیمیایی در استان، یک مزیت رقابتی مهم محسوب می‌شود که در بسیاری از مناطق کشور کمتر یافت می‌شود.

صادرات ۱۰ تن دارو‌های دامی از لرستان

مدیرکل دامپزشکی لرستان از صادرات بیش از ۱۰ تن دارو‌های دامی از این استان به مقصد افغانستان و پاکستان خبر داد.

صادرات ۱۰ تن دارو‌های دامی از لرستان مدیرکل دامپزشکی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در مهر سال جاری بیش از ۱۰ تن داروی دامی از یک شرکت بروجرد به کشور‌های افغانستان و پاکستان صادر شده است.

 مصطفی زبردست گفت: باتوجه‌به تولید دارو‌های دامی در این کارخانه تعداد چهارقلم انواع دارو‌های دامی شامل «بلوس هپاتک»، «پودر لوامیزول»، محلول «پارافین» و «بلوس نیکلوزاماید» از استان لرستان به کشور‌های افغانستان و پاکستان صادر شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: صادرات دارو‌های دامی تولیدی صنایع لرستان مرتبط در بخش دام از برنامه‌های اداره کل دامپزشکی لرستان است.

 بازار‌های هدف صادراتی

بازار کشور‌های همسایه، به‌ویژه عراق، افغانستان، پاکستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس، تشنه محصولات دارویی دامی باکیفیت و قیمت مناسب است. ایران با داشتن فناوری ساخت دارو‌های ضدانگلی، آنتی‌بیوتیک‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای دام، می‌تواند بخشی از این بازار را در اختیار گیرد.

نزدیکی جغرافیایی لرستان به مرز‌های غربی و مسیر ترانزیتی خوزستان، کردستان، کرمانشاه، امکان صادرات مستقیم یا غیرمستقیم محصولات دامی استان را تسهیل می‌کند.

صادرات دارو‌های دامی از لرستان تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از گذار استان از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌محور باشد. ترکیب ظرفیت‌های طبیعی، علمی و صنعتی لرستان با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه، می‌تواند این استان را به یکی از بازیگران مهم زنجیره دارویی دامی منطقه تبدیل کند.

اگر نگاه استراتژیک و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه شکل گیرد، لرستان می‌تواند در چند سال آینده نه‌تنها نیاز داخلی کشور را تأمین کند، بلکه سهم قابل‌توجهی از بازار دارویی دامپزشکی منطقه را نیز به‌دست آورد.

