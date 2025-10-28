باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی افغانستان در هشتمین دوره کاپ جهانی ورزش رزمی«موی‌تای سنتی» که با حضور ۶۰ ورزشکار از ۹ کشور در شهر چابکسر استان گیلان ایران برگزار شد، با کسب دو کمربند قهرمانی، دو مدال طلا، سه نقره و یک برنز، جایگاه سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این مسابقات که از سوم تا هشتم عقرب ۱۴۰۴ در هتل بین‌المللی آهوان برگزار گردید، از افغانستان شش ورزشکار (چهار مبارز از داخل کشور و دو ورزشکار مهاجر در ایران)، یک داور و یک سرپرست حضور داشتند.

دستاوردهای درخشان ورزشکاران افغانستان:

· محمد سلیم (وزن ۵۷ کیلوگرام): با پیروزی بر حریفانی از یونان، ایران و عراق، نخستین کمربند قهرمانی را کسب کرد.

· سبحان تاجیک (وزن ۵۱ کیلوگرام): نماینده مهاجران افغان در ایران با شکست دادن حریفان عراقی و ایرانی، دومین کمربند قهرمانی را به‌دست آورد.

· نورآقا حسینی (وزن ۵۴ کیلوگرام): با صعود مستقیم به فینال، مدال نقره گرفت.

· میلاد افغان (وزن ۶۷ کیلوگرام): به دلیل مصدومیت در فینال به مدال نقره بسنده کرد.

· امین‌الله صافی (وزن ۴۵ کیلوگرام): پس از برتری بر حریف یونانی، در فینال مغلوب ورزشکار میزبان شد و نقره گرفت.

· روح‌الله محمدی (وزن ۶۷ کیلوگرام): با شکست برابر حریف ایرانی، مدال برنز را کسب کرد.

در پایان مسابقات، تیم ایران عنوان قهرمانی تیمی را کسب کرد، عراق در جایگاه دوم ایستاد و افغانستان مقام سوم را به دست آورد. همچنین فیصل احمد صادقی، داور افغان، عنوان بهترین داور رقابت‌ها را از آن خود کرد.