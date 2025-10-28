باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- همزمان با اتمام فصل تابستان و بازگشایی مدارس، پیشبینی میشد که میزان مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یا در مقایسه با فصل تابستان کاهش یابد؛ اما طبق آخرین آماری که اعلام شده، ما شاهد افزایش میزان مصرف بنزین در کشور هستیم که همین امر خود زمینهساز رشد میزان مصرف بنزین تا ۶.۵ درصد شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۳.۷ میلیون لیتر رسید که نسبت به مهر سال گذشته با میانگین ۱۲۶ میلیون لیتر، ۸ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است.
طبق این آمار، بیشترین میزان مصرف در روز پنجم مهر با ۱۴۷.۳ میلیون لیتر و کمترین آن در بیستوپنجم مهر با ۱۱۹.۳ میلیون لیتر ثبت شد. این روند، در عین آنکه در مقایسه با شهریور ۱۴۰۴ (با میانگین مصرف ۱۴۱.۷ میلیون لیتر) بیش از ۵ درصد کاهش نشان میدهد، اما در مقایسه سالانه همچنان حاکی از افزایش پیوسته تقاضای سوخت در کشور است.
افزایش مصرف بنزین در حالی رخ داده که سیاستهای کنترل مصرف، توسعه کارت سوخت و افزایش سهمیه سوخت در برخی مناطق، اثر محدودی بر روند رشد تقاضا داشته و به باور کارشناسان، تداوم رشد سفرهای بینشهری و افزایش تعداد خودروهای فعال از عوامل اصلی ثبت این رکورد جدید بهشمار میرود.
همزمان با افزایش میزان مصرف بنزین در کشور، برنامهریزی و اقدامات لازم در جهت تأمین و تولید بنزین نیز در دستور کار قرار گرفته است که اجرای این امر باعث شده میزان واردات بنزین در کشور روند کاهشی داشته باشد.
در همین راستا، به همت مهندسان و متخصصان داخلی و طبق آخرین آمارهای اعلام شده، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده که ۵۸ میلیون لیتر آن (معادل ۵۰ درصد کل تولید کشور)، با همت مهندسان ایرانی و تحت مدیریت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء تولید میشود.
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، نماد خودباوری مهندسی ایران محسوب میشود. این پالایشگاه با تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین یورو۵، ۱۲ میلیون لیتر گازوئیل سبک و سنگین، ۴ میلیون لیتر گاز مایع (LPG) و ۳ میلیون لیتر سوخت جت، عملاً وابستگی کشور به واردات بنزین را پایان داده است.
برپایه این گزارش، ۸۰ درصد اجرای پروژه توسط نیروهای ایرانی و ۷۰ درصد کالاهای آن در داخل کشور تولید شده است؛ موضوعی که نشاندهنده توان بالای مهندسی و خودباوری ملی در حوزه انرژی است.
در ادامه، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت کشور با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز و استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات داخلی، روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو۵ تولید میکند. این پروژه با جلوگیری از خامفروشی میعانات گازی، نقش مهمی در زنجیره ارزش صنعت نفت ایران بهشمار میرود.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده، تاکنون ۳۰۰ حلقه چاه نفت و گاز حفر شده، بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر خط انتقال نفت و گاز در خشکی و دریا اجرا شده و ۲۸۰ مخزن ذخیره استراتژیک نفت و فرآوردهها با ظرفیت تجمیعی ۲۳ میلیون مترمکعب ساخته شده است.
بر اساس این گزارش، پروژههای ملی نفت و گاز با هدف افزایش بهرهوری، توسعه فناوریهای پالایشگاهی و ایجاد ارزش افزوده در صنایع پاییندستی ادامه دارند. ایران امروز با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، در جمع پنج کشور توانمند جهان در اجرای پالایشگاههای میعانات گازی قرار دارد.