نماینده ولی فقیه در هرمزگان پیش بینی کرد امسال ۲۵ تا سی هزار تن در مراسم معنوی اعتکاف نام نویسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله محمد عبادیزاده در نخستین نشست شورای راهبردی هماهنگی اعتکاف هرمزگان افزود: باید بر لزوم مردمیسازی هرچه بیشتر مراسم معنوی اعتکاف تأکید شود.
وی گفت: پارسال ۱۹ هزار تن در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کرده بودند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: امسال برگزاری مراسم اعتکاف رمضانیه بصورت مشترک با برادران اهل سنت در دستور کار قرار دارد که در برخی شهرها و مساجد منتخب اجرا میشود.
دبیر شورای مردمی اعتکاف هرمزگان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه همه مساجد وجاهت برگزاری اعتکاف را دارند، بر آمادگی مساجد استان در برگزاری این سنت نبوی تأکید کرد.
حجت السلام فاطمی گفت: افرادی که شرایط حضور فیزیکی برای اعتکاف را ندارند میتوانند به نیابت از خود، هزینهای را برای کمک به افراد دارای مشکل مالی در نظر بگیرند تا همه از فضای روحانی اعتکاف بهرهمند شوند.
محسن رئیسی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس هم در این مراسم گفت: باید هر سال یک رفتار اجتماعی فرهنگ سازی، و مساجد برگزار کننده اعتکاف به پایگاه اجتماعی تبدیل شود.
منبع : صداوسیما