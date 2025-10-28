باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- جعفر رحمانی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای بهره‌وری آب در استان، اعلام کرد: برخی از این طرح‌ها اجرایی شده ولی برخی نیز ناقص اجرا شده یا به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف است.

وی طرح خط سبز آبرسان را از طرح‌های مهم استان در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و بهره‌وری بیشتر از آب خواند و تصریح کرد: وزارت نیرو به استناد بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، موظف به بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن از طریق جایگزینی با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب‌ها شده است.

وی در ادامه از طرح خط سبز آبرسان صنایع به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در جهت سازگاری با کم‌آبی و تعدیل مشکلات آبی استان یاد کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، باز تخصیص آب باکیفیت به صنایع از طریق استفاده از پساب‌های تصفیه شده و در نهایت ارتقاء تاب‌آوری و پایداری تأمین آب شرب و صنعت در استان بوده است.

رحمانی افزود: با اجرای این طرح که امکان انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه پساب به صنایع را فراهم کرده است شاهد جایگزینی آب مصرفی صنایع با پساب و افزایش تامین آب شرب باکیفیت و پایداری تامین آب برای نیروگاه‌های تولید برق استان و نواحی و شهرک‌های صنعتی منطقه هستیم.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی استان ادامه داد: طرح مذکور شامل بخش‌های مختلفی از جمله خط انتقال سبز به طول ۲۲ کیلومتر و یک مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی است که پساب تصفیه شده را به صورت ثقلی از مخزن ذخیره پساب کوثر به محل مصرف صنایع فولاد، نیروگاه سیکل ترکیبی و شهرک‌های صنعتی منطقه انتقال می‌دهد.

به گفته رحمانی، هم اکنون فاز اول این طرح شامل اجرای خط انتقال و ساخت مخزن توسط شرکت آب منطقه‌ای انجام شده، اما فاز دوم آن که شامل ساخت تصفیه‌خانه و خطوط انتقال و شبکه داخلی از سوی بخش خصوصی است، هنوز انجام نشده است.

این مسئول یکی دیگر از طرح‌های حوزه بهره‌وری آب در استان را طرح تابا شامل سه بخش بازار آب، اتاق شیشه‌ای و تحویل حجمی آب ذکر کرد و گفت: هرچند بازار آب استان راه اندازی شده و اقداماتی درخصوص تحویل حجمی آب در استان صورت گرفته ولی اجرای کامل اتاق شیشه‌ای به اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

وی در تشریح وضعیت این طرح‌ها اضافه کرد: طرح بازار آب در اسفند ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان به صورت رسمی راه‌اندازی شد و تاکنون نیز جمعاً پنج مبادله به حجم ۷۹ هزار و ۹۲۰ مترمکعب در این بازار صورت گرفته است.

وی با بیان این که از مجموع آب مبادله شده، ۳۰ هزار مترمکعب مربوط به سال ۱۴۰۳ و ۴۹ هزار و ۹۲۰ مترمکعب برای شش ماه اول سال جاری بوده است، خاطرنشان کرد: طی این پنج مبادله ۱۳ هزار و ۲۱۶ مترمکعب آب به نفع سفره ذخیره شده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت استان ادامه داد: طرح تحویل حجمی آب نیز از سال ۱۳۹۹ شروع شده که بر طبق آن از طریق شارژ کنتورها، سالانه حجم مشخصی از حجم ابلاغی سال قبل کاسته و برای سال جدید شارژ انجام می‌شود.

وی در این رابطه اعلام کرد: در حال حاضر براساس سند سازگاری با کم آبی، برنامه‌ریزی برای رسیدن به حجم اصلاحی پروانه‌های بهره‌برداری تا سال ۱۴۰۵ و تعدیلی تا سال ۱۴۱۱ انجام شده است.

رحمانی با بیان این که اجرای کامل اتاق شیشه‌ای در استان به اعتبارات بیشتری نیاز دارد، عنوان کرد: طرح اتاق شیشه‌ای منابع و مصارف آب شامل سه بخش است که بخش اول مربوط به خرید و نصب مودم برای چاه‌ها و دیتالاگر‌ها بر روی چاه‌های پیزومتری، بخش دوم مربوط به ایجاد سامانه مدیریت منابع و مصارف برخط مصارف آب و اتاق رصد و بخش سوم شامل بسته اجتماعی می‌باشد و برای تحقق این طرح لازم است که ابتدا جایگاه طرح برای ذینفعان تشریح شده و در ادامه امکان استفاده از سامانه برای ذینفعان فراهم گردد.

وی در این باره گفت: در این راستا تاکنون اقداماتی از جمله نصب یک هزار دستگاه مودم روی چاه‌های کشاورزی از اعتبارات طرح احیا و تعادل بخشی انجام شده که دستاورد‌هایی نظیر امکان نظارت بر خط بر میزان مصارف آب و تراز چاه‌های پیزومتر، ایجاد شفافیت و دسترسی همگانی در مورد وضعیت منابع آب، فراهم شدن بستر‌های نظارت عمومی و خودکنترلی اجتماعی که گاهی مؤثرتر از شیوه‌های پلیسی است و نیز کاهش تخلفات آبی و کنترل برداشت‌های غیرمجاز بین بهره برداران در اثر خودکنترلی ایجاد شده و آگاهی آنها از محل منابع آب مجاز را به دنبال داشته است.

ین مسئول در ادامه از تلاش سازمان مدیریت استان برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح در سال جدید خبر داد.

وی به دیگر اقدامات انجام شده درحوزه کاهش برداشت از آب‌های زیر زمینی استان نیز اشاره و بیان کرد: اجرای طرح خاموشی در بخش کشاورزی، نصب کنتور‌های حجمی روی ۹۶ درصد از چاه‌های کشاورزی، اجرای تفاهم‌نامه تعمیر سالانه کنتور‌ها و رصد فصلی وضعیت بهره‌برداری چاه‌ها از جمله این اقدامات بوده است.

رحمانی در پایان بهسازی موتور‌های کولر‌های آبی قدیمی با موتور‌های با راندمان بالای BLDC و نوسازی کولر‌های آبی فرسوده با کولر‌های با راندمان بالا را از دیگر طرح‌های ارتقای بهره‌وری آب در استان برشمرد.