فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از شناسایی و دستگیری سریع عامل اصلی یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه با سلاح سرد که منجر به مجروحیت یکی از شهروندان شده بود در کمتر از چند ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "امیر وهاب زاده" گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و نزاع خیابانی در یکی از خیابان‌های اطراف بندرانزلی بلافاصله ماموران گشت و پلیس اطلاعات این شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که فردی با استفاده از سلاح سرد (قمه و چاقو) اقدام به درگیری با ۳ نفر از شهروندان کرده و در این نزاع، یکی از طرفین درگیری را با ضربه چاقو مجروح کرده و به سرعت با یک دستگاه خودرو از صحنه متواری گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با تاکید بر حساسیت موضوع و لزوم برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ آرامش شهروندان، شناسایی هویت و محل اختفای متهم به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی منسجم و در کمتر از چند ساعت خودروی متهم فراری در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان شناسایی شد. طی هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی حکم توقیف خودرو و دستگیری متهم صادر شد.

سرهنگ " وهاب زاده " خاطرنشان کرد: ماموران پس از توقیف خودرو متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی دلالت دادند. متهم ۲۰ ساله در بازجویی‌های صورت گرفته صراحتا به بزهکاری خود اعتراف و ضمن تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان گفت: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه قانون شکنی و اخلال در امنیت جامعه برخورد خواهد کرد.



منبع: اطلاع رسانی پلیس