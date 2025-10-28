شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گیرننده‌های ضعبف برنامه‌های تلویزیونی در منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های تلویزیونی با پوشش گسترده و برنامه‌های متنوع درقالب برنامه‌های متنوع از جمله طنز، نمایش‌های کوتاه، مسابقه و ورزش مخاطبان بسیاری را به سوی خود کشانده و اعضای خانواده بعد از یک فعالیت می‌توانند برنامه‌های مورد علاقه خود را از این قاب جادویی دنبال کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که گیرنده‌های تلویزیونی در منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ضعیف شده و موجب نارضایتی اهالی این منطقه شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام فراوان خسته نباشید از مسئولان عزیز واحد فنی صدا و سیمای آذربایجان شرقی در منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی خواهش می‌کنم به وضعیت ضعیف گیرندگی کانال‌های صدا و سیما رسیدگی و فرستنده‌ها را تقویت کنند.

برچسب ها: برنامه‌های تلویزیونی ، مشکلات مردم ، کانال های تلویزیونی
