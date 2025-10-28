روسیه در واکنش به اقدام فرانسه برای اعزام نیرو به اوکراین تاکید کرد نیروهای خارج در ارتش اوکراین را نابود می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در ادامه تحولات جنگ روسیه و اوکراین، کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیرو‌های روسی در خط مقدم به طور مداوم زبان‌های خارجی در میان کسانی که برای اوکراین می‌جنگند می‌شنوند و هشدار داد که چنین نیروهایی «نابود» خواهند شد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش سازمان اطلاعات خارجی روسیه (SVR) مبنی بر آمادگی فرانسه برای اعزام یک گروه نظامی ۲۰۰۰ نفره به اوکراین، این اظهارات را بیان کرد.

واکنش کرملین به تحریم‌های نفتی آمریکا

همچنین، سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که از سایر کشور‌ها خواسته است خرید نفت از روسیه را متوقف کنند، گفت: شرکای روسیه خود در مورد ادامه خرید محصولات انرژی این کشور تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پسکوف تأکید کرد: هر کشوری علاقه‌مند به تهیه کالا‌های استراتژیک مانند منابع انرژی با بالاترین کیفیت و رقابتی‌ترین قیمت است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین مسکو و غرب بر سر جنگ اوکراین و تحریم‌های مرتبط ادامه دارد.

