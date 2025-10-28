باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: با توجه به وضعیت کشور و تحریمهای ظالمانه و در راستای جذب سرمایهگذار و ایجاد رونق اقتصادی این شرکت موفق به جذب ۵۰ متقاضی سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان شده که این مساله بیانگر رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، به ویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با احداث نیروگاههای خورشیدی بوده است.
وی با بیان اینکه با راهاندازی این طرحهای صنعتی زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را در سطح استان فراهم خواهد شد، بیان کرد: بیشترین میزان فعالیت متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه شیمیایی، فلزی و غذایی و دارویی میباشد.
کشاورز شاهباز با اشاره به اینکه توسعه شهرکهای صنعتی با ایجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری، نقش بسزایی در رونق تولید و اشتغالزایی در استان خواهد داشت، گفت: شهرکهای صنعتی حکیمیه، خرمدشت، انرژی خورشیدی و لیا به ترتیب بیشترین میزان استقبال را در حوزه سرمایهگذاری داشتهاند.
