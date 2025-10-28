باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دیدار سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روابط دو کشور را صمیمی و در سطحی ممتاز توصیف کرد و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر پایه برادری و اعتماد متقابل استوار است و ما بر این باوریم که تعاملات ما میتوانند الگویی برای سایر کشورها شده و توسعه ارتباطات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور نیز موجب استحکام بیشتر این پیوندها خواهد شد.
وی با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی و دینی دو ملت، افزود: ما مردم پاکستان را برادران خود میدانیم و از تعاملات نزدیک و صمیمانه میان دو کشور خرسندیم. امیدوارم حضور جنابعالی در تهران و برگزاری این نشست، روند اجرای توافقات پیشین را تسریع کرده و نتایج مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
رئیسجمهور همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری و مساعدت در جهت رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد و گفت: ما اعتقاد داریم باید برای کاهش تنشها و پرهیز از هرگونه درگیری تلاش کرد، چرا که این دستور صریح پیامبر اسلام (ص) است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که کشورهای مسلمان با حفظ وحدت و برادری، در برابر دشمنان مشترک ایستادگی کنند.
پاکستان از نقش آفرینی ایران در کاهش تنشها به ویژه میان اسلام آباد و کابل استقبال میکند
سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تبریک برگزاری موفق اجلاس وزرای کشور اکو، از مهماننوازی دولت و ملت ایران قدردانی کرد و گفت: در یک سال گذشته، این چهارمین سفر من به جمهوری اسلامی ایران است و این امر عمق روابط و اهمیت همکاریهای دوجانبه میان اسلامآباد و تهران را نشان میدهد.
وزیر کشور پاکستان با یادآوری دیدار تاریخی دکتر پزشکیان از پاکستان، روابط وزارتخانههای کشور دو طرف را در بهترین سطح ممکن توصیف کرد و افزود: امیدواریم در آینده نزدیک، توافقات حاصلشده به نتایج اجرایی و ملموس منتهی شود. همکاریهای مرزی و اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم روند مطلوبی دارد و پیشرفتهای قابلتوجهی حاصل شده است.
سید محسن نقوی همچنین، تروریسم و مسئله مهاجران غیرقانونی را دغدغههای مشترک ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه همکاریهای دو کشور در این زمینهها نتایج مفیدی به همراه داشته است. در حال حاضر نیز گفتوگوهای سازندهای با دولت افغانستان در جریان است و ما خواهان حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو هستیم. نباید اجازه دهیم تنشها میان کشورهای منطقه افزایش یابد.
وزیر کشور پاکستان در پایان با ابراز قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: پاکستان از نقشآفرینی فعال ایران در کاهش تنشها میان کشورهای منطقه، بهویژه در روابط میان اسلامآباد و کابل، استقبال میکند و بر تداوم همکاریهای نزدیک در این زمینه تأکید دارد.