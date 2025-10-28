وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسیقی هورامان مانند طبیعت زیبایش، در قله هنر ایران و جان ایرنیان جا دارد و باید این هنر همواره پاس داشته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-سیدعباس صالحی روز سه شنبه در دیدار و تکریم استاد «عثمان خالدی کمینه‌ای» ملقب به عثمان هورامی، از هنرمندان عرصه موسیقی محلی کردستان اظهار کرد: هورامان فقط به واسطه طبیعتش زیبا نیست بلکه موسیقی و نواهای زیبای آن با طبیعت آن منطقه آمیخته شده است.

وی افزود: عثمان هورامی، علاوه بر اینکه خوب می‌نوازد و می‌سراید و استقبال بسیار خوبی در منطقه هورامان از هنر وی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: هنر این هنرمند شنیدنی و شخصیتش مردمی و دوست داشتنی است و امیدواریم راه وی با پروردن افراد مستعد، ادامه داشته باشد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در سفری دو روزه باهدف شرکت در چند رویداد فرهنگی و هنری وارد سنندج شد و مورد استقبال استاندار کردستان قرار گرفت.

صالحی در نخستین روز از سفر ۲ روزه خود به استان کردستان، ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان، در آیین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن شرکت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به کردستان، از پروژه تالار مرکزی سنندج و آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی بازدید کرد.

حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دکتر صالحی در این سفر است.

وی در ادامه سفر به کردستان با خانواده شهید سرمد سجادی و شهید نوزاد ۹ ماهه جنگ ۱۲ روزه در شهرستان مریوان دیدار کرد.