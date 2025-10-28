مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: انحراف و واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در آزادراه قزوین – رشت ۲ مصدوم برجای گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: دیروز حادثه‌ای مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۶ آزادراه قزوین – رشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شیرین‌سو (دفتر نمایندگی طارم‌سفلی) به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: در این سانحه، دو نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شدند.

برچسب ها: واژگونی خودرو ، هلال احمر
