باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کاظم اسماعیلی‌شعار، در نشست خبری، هدف اصلی بسیج دانش‌آموزی را تربیت دانش‌آموزانی شجاع و توانمند، هم‌تراز با شهدای دفاع مقدس دانست و در ادامه، برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی، علمی و تشکیلاتی این نهاد در مدارس استان را تشریح کرد.

او با اشاره به ویژگی‌های شهید حسین فهمیده، بر اهمیت غلبه بر ترس تأکید کرد.

اسماعیلی شعار، سه ویژگی اصلی شهید فهمیده را شجاعت، توان تصمیم‌گیری و عمل درست دانست که باید به عنوان «شناسنامه» این دانش‌آموز شهید تلقی شود.

او، مأموریت بسیج دانش‌آموزی را پرورش چنین نسلی عنوان کرد و بازدید از مدارس شهید آشامداران و شهید کشاورز را نشانه شور و انگیزه دانش‌آموزان برای الگوبرداری از شهدای شاخص دانست.

مسئول بسیج دانش‌آموزی فارس اعلام کرد که از مجموع ۷۸۰۰ مدرسه استان فارس، در ۵۷۰۰ مدرسه بسیج دانش‌آموزی فعال است و هدف نهایی، پوشش صد درصدی مدارس برای تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان است.

او سه رویکرد اصلی از جمله مدرسه‌محوری: پیگیری فعالیت‌ها حتی در دورافتاده‌ترین مدارس استان مانند اشکنان، آباده، کازرون و نی‌ریز؛ دانش‌آموزمحوری: تمرکز بر نقش‌آفرینی مستقیم دانش‌آموزان و توجه به استعداد‌های آنان و فرهنگ‌سازی عمومی: اجرای برنامه‌های فراگیر برای تمامی دانش‌آموزان بدون هرگونه تفکیک فعالیت‌ها را معرفی کرد.

اسماعیلی‌شعار با تأکید بر استعداد بالای دانش‌آموزان امروزی، اظهار داشت که این نسل همزمان تحت «بمباران فرهنگی دشمن» مظلوم واقع شده‌اند و رها کردن آنها مانع از نقش‌آفرینی‌شان خواهد شد.

او با ذکر مثال‌هایی مانند شهید حیدر شهیدی (کم‌سن‌ترین شهید ۱۱ ساله دفاع مقدس) و موفقیت‌های علمی در المپیاد‌های جهانی (کسب مدال طلای نجوم توسط دانش‌آموز فارس و رتبه‌های برتر در هوش مصنوعی و محاسبات ذهنی)، توانمندی این نسل را اثبات کرد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی فارس درباره برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی بیان کرد: طی این هفته برنامه‌های مختلفی اجرا خواهد شد که شامل رزمایش فرهنگی «راهیان نور» است و در سال جاری اعزام ۱۵ هزار دانش‌آموز به مناطق راهیان نور استان فارس به یاد ۱۵ هزار شهید خواهیم داشت. هر کاروان سه روزه با معلم، طلبه، راوی، خادم و نیروی تأمین امنیت همراهی خواهد شد.

او برنامه دیگر را برپایی اردوی راهیان پیشرفت و امید شامل بازدید دانش‌آموزان از دستاوردهای انقلاب اسلامی، پروژه‌های صنعتی و شهری شیراز عنوان کرد و افزود: همچنین طی این ایام طرح «هزار مدرسه هزار راه پر امید» در مدارس استان فارس اجرا خواهد شد که در آن شاهد حضور تبیینگران جوان در کلاس‌ها برای پاسخگویی به شبهات دانش‌آموزان خواهیم بود.

اسماعیلی‌شعار برپایی گفتمان‌های رویش اندیشه دانش‌آموزی، شامل تریبون آزاد، مناظره، لیگ سخنوری، لیگ جت و جهاد تبیین برای پرورش توان سخنوری و تحلیل دانش‌آموزان؛ برگزاری جشنواره تربیتی و تشکیلاتی آرشام به منظور تجلیل از دست‌اندرکاران ماموریت‌های بسیج دانش‌آموزی، برگرفته از شهید آرشام سرایداران؛ اجرای برنامه‌های «پرسش آبان» و مسابقه نقاشی برای تحلیل مسائل روز و خلاقیت دانش‌آموزان و برپایی سرود همگانی «ایران سرافرازه» به منظور اجرای سرود در صبحگاه مدارس و تجلیل از مدارس برتر را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش‎‌آموزی در سطح مدارس استان اعلام کرد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی فارس تأکید کرد که فعالیت‌های این نهاد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ۱۰ ساله اعتلای بسیج همسو است تا مدارس به کانون‌های تربیتی تبدیل شوند.

او افزود: مدرسه با تربیت ۵۰۰ دانش‌آموز، انگار ۵۰۰ خانواده را تربیت کرده است؛ تمام هم و غم ما این است که فضای فرهنگی و تربیتی مدارس به سمت این هدف پیش رود.