مسئول موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست البرز از اتمام طرح ارتقای کیفیت نمایش موزه گونه‌های حیات وحش این استان خبرداد و گفت: علاقمندان می‌توانند به صورت حضوری و مجازی از این موزه دیدن داشته باشند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قلعه بیگی گفت: در اجرای این عملیات ترمیم، بازسازی و ساماندهی بر روی ۲۵۰ گونه حیات وحش در ویترین‌های پرندگان شکاری، پرندگان آبزی و کنارآبزی، آبزیان و خزندگان صورت پذیرفت .

وی بیان داشت: اکنون پس زمینه گونه های به نمایش درآمده در موزه حیات وحش استان البرز که تاکسیدرمی‌ شده با نقاشی های حیات وحش برای جذابیت بصری بازدیدکنندگان تزیین شده است .

مسئول موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز تاکید کرد: لینک https://vr-tooka-alborz.ir ، به‌صورت آنلاین از بخش‌های مختلف موزه برای بازدید کنندگان فعال است .

قلعه بیگی یادآور شد: در موزه تاریخ‌طبیعی و تنوع زیستی تعدادی از انواع پستانداران، ماهی‌ها، گیاهان، حشرات، سنگ‌ها، کانی‌ها، اسکلت‌های جانوری، جمجمه و سردیس گونه‌های مختلف جانوری نیز نگهداری می‌شود.

