رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید مرکبات در استان را پرتقال تشکیل داده است، گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۳۰ هزار تن انواع مرکبات از باغات گیلان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی،  رئیس جهاد کشاورزی گیلان به ظرفیت تولید انواع مرکبات در استان اشاره کرد  و در این زمینه به خبرنگار ما گفت : پرتقال ۹۰ درصد تولید مرکبات در استان را تشکیل داده است.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۳۵۷ هکتار از باغات استان زیر کشت انواع  مرکبات قرار دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال از باغات مرکبات گیلان ۲۳۰ هزار تن مرکبات تولید و برداشت شود.‌


وی ادامه داد : ۵ درصد مرکبات گیلان را نارنگی و ۵ درصد دیگر را لیمو، گریپ فروت، دارابی ، بالنگ تشکیل داده است. 

محمدی تصریح کرد: گیلان رتبه پنجم تولید مرکبات را  در کشور به خود اختصاص داده است. 


رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت : لنگرود، رودسر و املش عمده شهرستان های تولید کننده مرکبات در استان شمرده می شوند.‌

وی با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۶۵ خانوارمشغول تولید انواع مرکبات در استان هستند، گفت: زمان برداشت پرتقال در استان اوایل آذر تا اوایل بهمن ماه است. 

محمدی تصریح کرد: ۲ واحد فرآوری مرکبات در استان با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر تولید کننده کنسانتره،  اسانس و روغن مرکبات فعالیت می کنند. 

