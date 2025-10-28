باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رئیس جهاد کشاورزی گیلان به ظرفیت تولید انواع مرکبات در استان اشاره کرد و در این زمینه به خبرنگار ما گفت : پرتقال ۹۰ درصد تولید مرکبات در استان را تشکیل داده است.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۳۵۷ هکتار از باغات استان زیر کشت انواع مرکبات قرار دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال از باغات مرکبات گیلان ۲۳۰ هزار تن مرکبات تولید و برداشت شود.‌



وی ادامه داد : ۵ درصد مرکبات گیلان را نارنگی و ۵ درصد دیگر را لیمو، گریپ فروت، دارابی ، بالنگ تشکیل داده است.

محمدی تصریح کرد: گیلان رتبه پنجم تولید مرکبات را در کشور به خود اختصاص داده است.



رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت : لنگرود، رودسر و املش عمده شهرستان های تولید کننده مرکبات در استان شمرده می شوند.‌

وی با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۶۵ خانوارمشغول تولید انواع مرکبات در استان هستند، گفت: زمان برداشت پرتقال در استان اوایل آذر تا اوایل بهمن ماه است.

محمدی تصریح کرد: ۲ واحد فرآوری مرکبات در استان با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر تولید کننده کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات فعالیت می کنند.