هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل

متخصص داروسازی بالینی و کارشناس اداره کل پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت، هم‌زمان با هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها نسبت به رشد نگران‌کننده موارد مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و متانول هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو، ندا کاظمی‌نیا، متانول را نوعی الکل بسیار سمی دانست که علاوه بر مشروبات غیرمجاز، در ضدیخ‌ها، برخی حلال‌ها و الکل‌های صنعتی وجود دارد.

کاظمی با بیان اینکه شایع‌ترین علت بروز این نوع مسمومیت‌ها مصرف مشروبات دست‌ساز آلوده به متانول است، افزود: زمان شروع علائم اولیه مسمومیت با متانول می‌تواند بسته به مقدار مصرف و عوامل همراه متفاوت باشد.

وی توضیح داد: این علائم شامل تهوع، استفراغ، درد شکمی، سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی است، علائم بینایی و سایر عوارض شدیدتر معمولاً پس از چند ساعت تا چند روز بروز می‌کند و می‌تواند به تاری دید، اختلال میدان بینایی، دوبینی و حتی نابینایی کامل منجر شوند.

این کارشناس هشدار داد که در بسیاری از بخش‌های اورژانس امکان اندازه‌گیری سطح سرمی متانول وجود ندارد و به همین دلیل تشخیص بالینی سریع و انتقال فوری بیمار به مراکز درمانی تخصصی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کاظمی‌نیا خاطرنشان کرد: الکل‌های موجود در مشروبات الکلی، ژل‌های ضدعفونی‌کننده قابل اشتعال و متانول صنعتی حتی در محیط خانه می‌تواند منجر به مسمومیت شود و رعایت اصول ایمنی و مراجعه سریع در مواجهه با علائم اولیه، می‌تواند جان افراد را نجات دهد.

وی تأکید کرد: تنها راه ایمن جلوگیری از مسمومیت، خودداری از مصرف خوراکی هر نوع الکل و دور نگه داشتن مواد الکلی از دسترس کودکان است.

هفته ملی پیشگیری از مسمومیت‌ها از ۱ تا ۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم سازمان غذا و دارو شعار محوری این هفته را «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیت‌ها، زندگی را ایمن‌تر کنیم» اعلام کرده است.

عناوین روز‌های هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها به ترتیب زیر نامگذاری شده‌اند:

پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها.

جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت‌ها در کودکان.

شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گاز‌ها و منوکسید کربن.

یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ‌ها و گیاهان سمی.

دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و مواد شیمیایی (شامل اسیدها، قلیا‌ها و شوینده‌های خانگی، فرآورده‌های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب و جیوه، باتری و …).

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی.

چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر، محرک‌ها و الکل.

برچسب ها: مصرف مشروبات ، مسمومیت ها
خبرهای مرتبط
مسمومیت گسترده پرندگان در اهواز/ هشدار انتقال لاشه‌های مسموم به بازار
بیش از ۲ هزار شهروند قزوینی به علت مسمومیت راهی بیمارستان شدند
مصرف مشروبات الکلی منجر به جنایت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرزهای جغرافیایی در سایه فناوری‌های نوین؛ ایران در مسیر دهکده جهانی دیجیتال + فیلم
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه‌های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی
عفونت ادراری در کودکان؛ زنگ خطری جدی برای سلامت کلیه‌ها
چالش‌های تأمین منابع مالی ارز دارو
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
مصرف بیش از حد ویتامین C خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
آخرین اخبار
سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش دارد
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش شرط توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
مصرف بیش از حد ویتامین C خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه‌های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی
عفونت ادراری در کودکان؛ زنگ خطری جدی برای سلامت کلیه‌ها
چالش‌های تأمین منابع مالی ارز دارو
مرزهای جغرافیایی در سایه فناوری‌های نوین؛ ایران در مسیر دهکده جهانی دیجیتال + فیلم
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
اسرار «باران خورشیدی» مرموز در فضا مشخص شد
دانش‌آموزان امروز، فناوران فردا؛ برنامه هدفمند منطقه بین‌المللی برای آینده‌سازان کشور
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند