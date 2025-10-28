هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو، ندا کاظمی‌نیا، متانول را نوعی الکل بسیار سمی دانست که علاوه بر مشروبات غیرمجاز، در ضدیخ‌ها، برخی حلال‌ها و الکل‌های صنعتی وجود دارد.

کاظمی با بیان اینکه شایع‌ترین علت بروز این نوع مسمومیت‌ها مصرف مشروبات دست‌ساز آلوده به متانول است، افزود: زمان شروع علائم اولیه مسمومیت با متانول می‌تواند بسته به مقدار مصرف و عوامل همراه متفاوت باشد.

وی توضیح داد: این علائم شامل تهوع، استفراغ، درد شکمی، سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی است، علائم بینایی و سایر عوارض شدیدتر معمولاً پس از چند ساعت تا چند روز بروز می‌کند و می‌تواند به تاری دید، اختلال میدان بینایی، دوبینی و حتی نابینایی کامل منجر شوند.

این کارشناس هشدار داد که در بسیاری از بخش‌های اورژانس امکان اندازه‌گیری سطح سرمی متانول وجود ندارد و به همین دلیل تشخیص بالینی سریع و انتقال فوری بیمار به مراکز درمانی تخصصی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کاظمی‌نیا خاطرنشان کرد: الکل‌های موجود در مشروبات الکلی، ژل‌های ضدعفونی‌کننده قابل اشتعال و متانول صنعتی حتی در محیط خانه می‌تواند منجر به مسمومیت شود و رعایت اصول ایمنی و مراجعه سریع در مواجهه با علائم اولیه، می‌تواند جان افراد را نجات دهد.

وی تأکید کرد: تنها راه ایمن جلوگیری از مسمومیت، خودداری از مصرف خوراکی هر نوع الکل و دور نگه داشتن مواد الکلی از دسترس کودکان است.

هفته ملی پیشگیری از مسمومیت‌ها از ۱ تا ۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم سازمان غذا و دارو شعار محوری این هفته را «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیت‌ها، زندگی را ایمن‌تر کنیم» اعلام کرده است.

عناوین روز‌های هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها به ترتیب زیر نامگذاری شده‌اند:

پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها.

جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت‌ها در کودکان.

شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گاز‌ها و منوکسید کربن.

یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ‌ها و گیاهان سمی.

دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و مواد شیمیایی (شامل اسیدها، قلیا‌ها و شوینده‌های خانگی، فرآورده‌های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب و جیوه، باتری و …).

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی.

چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر، محرک‌ها و الکل.