کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حاشیه بیستونهمین کنفرانس بینالمللی شبکههای توزیع برق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: مطابق تکلیف قانونی، تمام ادارات و سازمانهایی که مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری هستند، باید تا پایان سال ۱۴۰۶ دستکم بیست درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. طبق برنامه، تا پایان امسال باید ده درصد این تعهد اجرایی شود.
او با اشاره به ترکیب مصرف برق پایتخت اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمانها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمانهای بزرگ متمرکز است. از همین رو، اجرای طرحهای خورشیدی در این مجموعهها یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت پیک مصرف به شمار میرود.
او بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، بسیاری از ساختمانهای بزرگ شهری موظف شدهاند که تا پایان سال بیست درصد از برق مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند. در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده و پیشبینی میشود این ظرفیت تا چند ماه آینده به ۴۰ مگاوات برسد و در نهایت تا ۵۰ مگاوات توسعه یابد نصب این سیستمها با توجه به پراکندگی ادارات، بیشتر بهصورت پنلهای ۲۰ تا ۵۰ کیلوواتی انجام میشود و نقش قابلتوجهی در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف دارد.
او از برنامهای فراگیر برای توسعه انرژی خورشیدی در اماکن عمومی شهر تهران خبر داد و گفت: در قالب طرح عدالت انرژی، مدارس، مساجد و منازل در مناطق مختلف شهر شناسایی شدهاند. بر اساس برنامهریزی ما، تا پیک مصرف تابستان آینده بیش از ۲۰ هزار نقطه شهری به سامانههای خورشیدی مجهز خواهند شد.