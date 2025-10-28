یک هواپیمای کوچک که از سواحل کنیا در حال پرواز بود، روز سه‌شنبه سقوط کرد و تمامی ۱۱ سرنشین آن از جمله اتباع خارجی جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - این هواپیمای سبک در مسیر پرواز از دیانی، منطقه‌ای توریستی در ساحل کنیا، به سمت کیچوا تیمبو - یک فرودگاه کوچک در پارک ملی ماسای مارا - حدود ساعت ۵:۳۰ بامداد به وقت محلی (۰۲:۳۰ به وقت گرینویچ) سقوط کرد.

جان کلیو، رئیس شرکت هواپیمایی سافاری مومباسا، وقوع این سانحه را تأیید و اعلام کرد که در این پرواز ۱۰ مسافر (شامل هشت مجارستانی و دو آلمانی) و یک خلبان کنیایی حضور داشتند.

وی در بیانیه‌ای با اشاره به اطلاعات اولیه گفت: «متأسفانه هیچ بازمانده‌ای وجود ندارد.» او افزود که «تیم پاسخگویی به شرایط اضطراری ما فعال شده» و با مقامات محلی همکاری می‌شود. این بیانیه اضافه کرد: «ذهن و دعا‌های ما با تمامی کسانی است که تحت تأثیر این رویداد غم‌بار قرار گرفته‌اند.»

پیش از این، مرکز هوانوردی غیرنظامی کنیا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این هواپیما در زمان سقوط ۱۲ سرنشین داشته است. این مرکز جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما گفت که نهاد‌های دولتی برای تعیین علت سانحه در محل حاضر شده‌اند.

در ماه اوت نیز یک هواپیمای سبک متعلق به سازمان غیردولتی پزشکی آمرف در حاشیه پایتخت کنیا، نایروبی، سقوط کرده بود که به کشته شدن شش تن و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سقوط هواپیما ، کنیا
