بانک مرکزی اعلام‌کرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ ۲۰‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۴ و با لحاظ‌داشت به‌روزرسانی و ارسال مستندات تکمیلی وب سرویس مربوط طی نامه شماره ۱۴۰۹۸۲‏‏/۰۴ مورخ ۱۶‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۴ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و توافقات نهایی حاصله با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت مستند به ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏‏/۰۷‏‏/۱۳۹۸ هیات وزیران، مقتضی است بانک ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، افتتاح حساب به منظور اخذ حداقل سرمایه شرکت‌های در شرف تأسیس را با رعایت الزامات زیر انجام دهند:

۱- مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کند که قلم اطلاعاتی «شخص امضاءکننده دفتر» که در پاسخ به استعلام از وب‌سرویس مربوطه ارسال می‌گردد، به عنوان «معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ملاک عمل قرار گیرد. پس از آگاهی از هویت «شخص امضاءکننده دفتر»، مؤسسه اعتباری باید نسبت به احراز هویت و راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی وی از طریق استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اشخاص حقیقی ایرانی یا استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی در مورد اشخاص خارجی، اقدام و در نهایت پس از اخذ شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی، خدمت مورد نظر را ارائه نماید. در این رابطه، اخذ هرگونه مدارک هویتی از شخص حقوقی در شرف تأسیس، بلاوجه می‌باشد.

۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هرگونه گواهی فیزیکی جهت افتتاح حساب و اخذ حداقل سرمایه نمی‌باشد و در این رابطه، صرفاً صحت‌سنجی گواهی الکترونیکی از طریق وب‌سرویس مذکور مجاز است.

۳- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هر شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای سیر تشریفات قانونی در این رابطه نمی‌باشد.

۴- در صورتیکه به هر دلیلی، شخص حقوقی در شرف تأسیس موفق به اخذ شناسه ملی نشود، بازپرداخت ودیعه سپرده‌گذاری‌ شده، صرفاً به «شخص امضاءکننده دفتر» مجاز است.

۵- صدور گواهی فیزیکی پرداخت حداقل سرمایه توسط مؤسسه اعتباری ممنوع می‌باشد و مؤسسه اعتباری باید گواهی مذکور را صرفاً به صورت الکترونیکی صادر و از طریق آخرین نسخه وب سرویس موجود، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

۶- مؤسسه اعتباری صرفاً پس از اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی و اجرای رویه‌های شناسایی مقتضی در چارچوب آیین‌نامه یادشده و سایر مقررات مربوط، مجاز به رفع مسدودی از حساب مذکور می‌باشد.

بانک ها باید مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به همه واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند‏.

برچسب ها: بانک مرکزی ، شبکه بانکی ، افتتاح حساب
خبرهای مرتبط
اسحاقی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز در حوزه سلامت داشته‌ایم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیر خام گران شد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
آخرین اخبار
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیر خام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد